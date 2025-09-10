Ντάνη Γιαννακοπούλου – Κίμωνας Κουρής: Ζευγάρι στη νέα σειρά εποχής της ΕΡΤ «Από Ήλιο σε Ήλιο»

Ντάνη Γιαννακοπούλου – Κίμωνας Κουρής: Ζευγάρι στη νέα σειρά εποχής της ΕΡΤ «Από Ήλιο σε Ήλιο»

Οι δυο ηθοποιοί θα αποτελέσουν ένα από τα τηλεοπτικά ζευγάρια της σεζόν που έρχονται να κερδίσουν τους τηλεθεατές.

Η Ντάνη Γιαννακοπούλου επιστρέφει φέτος τηλεοπτικά μετά από μια μικρή αποχή που ακολούθησε μετά τη γέννηση της κόρης της.

Mετά τον «Έρωτα φυγά» που ήταν η τελευταία συνεργασία της στην τηλεόραση, η όμορφη ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά της ΕΡΤ «Από Ήλιο σε ήλιο» και μαζί με τον Κίμωνα Κουρή, που έγινε πρόσφατα πατέρας, θα αποτελέσουν το βασικό ζευγάρι της ιστορίας.

Η σειρά έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα και πρόκειται να προβληθεί στις οθόνες μας τέλη Οκτωβρίου.

Η Ντάνη Γιαννακοπούλου που χρειάστηκε να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της για τη σειρά εποχής έχει ήδη μοιραστεί στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Η σειρά θα αποτελείται από 60 επεισόδια, βασίζεται στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου, «Από ήλιο σε ήλιο», που αποτελείται από τα μέρη «Αποσπερίτης» και «Ανέσπερος».

Η ιστορία μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από το τηλεοπτικό σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

Η σειρά αφηγείται πραγματικά γεγονότα και εστιάζει στην απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916 – ένα ορόσημο στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Με μυθοπλαστική προσέγγιση και ιστορική τεκμηρίωση, ζωντανεύει μια εποχή έντασης, αγώνων και προσωπικών ιστοριών.

Ο Περσέας είναι γιος ενός μεταλλωρύχου που σκοτώθηκε στις στοές των μεταλλείων Σερίφου και της Κατερινέτας, μιας δυνατής, ασυμβίβαστης αλλά κι ευαίσθητης γυναίκας που πήγε κόντρα σε όλα τα κοινωνικά «πρέπει» κι έμαθε στον γιο της να βαδίζει με το κεφάλι ψηλά, όπως κι εκείνη. Ο Περσέας, νέος ακόμα, αναγκάζεται να ακολουθήσει το δρόμο του πατέρα του στις στοές των μεταλλείων, εργάζεται  «από ήλιο σε ήλιο»,  από το χάραμα μέχρι το δειλινό, προκειμένου να επιβιώσει, στο άγονο νησί του. Η σκληρή δουλειά και ο καθημερινός κίνδυνος δεν μπορούν να εμποδίσουν τον έρωτα που γεννιέται ανάμεσα σ’ εκείνον και την Ανδρομέδα, την κόρη του εχθρού του, ούτε και τα όνειρά τους για ένα καλύτερο αύριο, με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας…

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Κίμων Κουρής, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη,  Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στράτος Τζώρτζογλου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μαρθίλια Σβάρνα κ.ά.

