Κίμων Κουρής: «Κατανοώ περισσότερο τους ανθρώπους μέσα από τους ρόλους μου»

Ο Κίμων Κουρής βγήκε σε ζωντανή σύνδεση από τα παρασκήνια των γυρισμάτων της νέας σειράς, «Από ήλιο σε ήλιο», στο «Πρωίαν σε είδον».

«Υποδύομαι τον Μανώλη. Είναι ο μεγάλος γιος μίας πλούσιας οικογένειας της Σερίφου, αρχές του 1900, με έναν πατέρα αρκετά αυταρχικό και αυστηρό, έναν γαιοκτήμονα ο οποίος θέλει να ορίζει τους πάντες και τα πάντα. Ο Μανώλης γεννήθηκε με το βάρος του πρωτότοκου, το όνομα και τις προσδοκίες και σε μία στιγμή τα χάνει όλα, διότι είναι ένας άνθρωπος που διεκδικεί τα πιστεύω του θάρρος, οπότε βρίσκεται αποκληρωμένος από τον ίδιο του τον πατέρα», είπε για τον ρόλο του ο Κίμων Κουρής.

Και πρόσθεσε: «Σίγουρα θα υπάρχουν και ομοιότητες. Απλώς, επειδή είναι ένας χαρακτήρας που ζούσε το 1900, όπου η ζωή ήταν πολύ διαφορετική από τα σημερνά δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά για τις ανάγκες κάθε ρόλου που αναλαμβάνω, μπαίνω στη διαδικασία να καταλάβω τον χαρακτήρα, να δω πώς σκέφτεται και τι νιώθει. Κατανοώ περισσότερο τους ανθρώπους μέσα από τους ρόλους μου».