Συνελήφθη 42χρονος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία από την Interpol Τουρκίας

Συνελήφθη, το πρωί της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 42χρονος αλλοδαπός, ο οποίος αναζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Interpol Τουρκίας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ «ο 42χρονος διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης κλοπής με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

