Δράμα: Συνελήφθη 40χρονος Τούρκος που αναζητείτο με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Καταζητούμενο με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στη Δράμα.

Ο λόγος για έναν 40χρονο Τούρκο, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ερυθρά αγγελία αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας. Συνελήφθη στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Αλλοδαπών Δράμας, όπου κρατείτο.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 40χρονος διώκεται στη γειτονική χώρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και κατοχή – διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πράξεις που φαίνεται να τελέστηκαν το διάστημα 2012 και 2014.

Το πρωί της Τρίτης (2/9) ο 40χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου δήλωσε ότι δεν συναινεί να εκδοθεί στην Τουρκία, ενώ αρνήθηκε τις συγκεκριμένες κατηγορίες που του αποδίδονται.

Αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για την έκδοσή του.

