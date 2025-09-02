Δράμα: Συνελήφθη 40χρονος Τούρκος που αναζητείτο με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά

Καταζητούμενο με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στη Δράμα.

Ο λόγος για έναν 40χρονο Τούρκο, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ερυθρά αγγελία αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας. Συνελήφθη στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Αλλοδαπών Δράμας, όπου κρατείτο.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 40χρονος διώκεται στη γειτονική χώρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και κατοχή – διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πράξεις που φαίνεται να τελέστηκαν το διάστημα 2012 και 2014.

Το πρωί της Τρίτης (2/9) ο 40χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου δήλωσε ότι δεν συναινεί να εκδοθεί στην Τουρκία, ενώ αρνήθηκε τις συγκεκριμένες κατηγορίες που του αποδίδονται.

Αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για την έκδοσή του.