Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Σήμερα η πρεμιέρα – Ποιους αφορά και τι πρέπει να γνωρίζετε

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, 1η Φεβρουαρίου, ξεκινά η εφαρμογή του νέου «πορτοκαλί» τιμολογίου ρεύματος για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
  • Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι «Το δυναμικό, πορτοκαλί τιμολόγιο όπως αναφέρει, ενισχύει το εύρος επιλογών των καταναλωτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά».
  • Η χρέωση της κατανάλωσης θα γίνεται ανά ώρα, με τους καταναλωτές να ενημερώνονται μία ημέρα νωρίτερα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή. Το δυναμικό τιμολόγιο θα επεκταθεί σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις από 1ης Απριλίου 2026.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

τιμολόγια

Από σήμερα 1η Φεβρουαρίου αρχίζει η εφαρμογή του νέου «πορτοκαλί» τιμολογίου ρεύματος για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές, όπως υπενθυμίζει με ανάρτηση του στο facebook ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

«Το δυναμικό, πορτοκαλί τιμολόγιο όπως αναφέρει, ενισχύει το εύρος επιλογών των καταναλωτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά» σημειώνει.

Και προσθέτει πως « δέσμευση της Κυβέρνησης για την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή. Με μια απλή αίτηση στον πάροχο ρεύματος και την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι καταναλωτές μπορούν να ενταχθούν στο πορτοκαλί τιμολόγιο και να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές χονδρικής, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ. Και από 1ης Απριλίου 2026 θα ξεκινήσει το δυναμικό τιμολόγιο για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις».

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι καταναλωτές  που θα επιλέξουν τα πορτοκαλί τιμολόγια θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  • Σε αυτά η χρέωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται ανά ώρα.
  • Θα είναι ενήμεροι 1 ημέρα νωρίτερα για το τι θα πληρώνουν ανά ώρα για την κατανάλωση της επόμενης ημέρας, ενώ βασική προϋπόθεση για να ενταχθούν σε αυτά θα είναι η σύνδεση της παροχής με ευφυή (ψηφιακό) μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η ανακοίνωση της Τελικής Τιμής Προμήθειας ανά ώρα της επόμενης ημέρας (D) γίνεται το αργότερο μέχρι τις 5μμ της προηγούμενης ημέρας (D-1) προκειμένου οι πολίτες να προσαρμόζουν εγκαίρως τις καταναλώσεις των οικοσκευών τους.
  • Οι πελάτες των παρόχων θα μπορούν να αποχωρήσουν όποτε επιθυμούν από τα πορτοκαλί τιμολόγια και χωρίς την καταβολή κάποιας ρήτρας πρόωρης αποχώρησης,
  • Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται από τον πάροχο με μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα τους ή και τους υπολογιστές τους για τις ώρες που τους συμφέρει η κατανάλωση ρεύματος με χαμηλή χρέωση.
  • Τα πορτοκαλί τιμολόγια θα τα διαθέτουν μόνο οι πάροχοι που έχουν περισσότερους από 200.000 πελάτες.

 

