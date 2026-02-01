Δικαστής-«αράχνη»: Έκλεψε 300.000 δολάρια από ανήμπορους πολίτες για να ανοίξει μπαρ και να αγοράσει πολυτελές αυτοκίνητο

Δικαστικό σκάνδαλο στις ΗΠΑ. Μια δικαστής από το Ντιτρόιτ και τρία ακόμη άτομα κατηγορούνται για υπεξαίρεση σχεδόν 300.000 δολαρίων από πολίτες που τελούσαν υπό κρατική προστασία, χρησιμοποιώντας τα παράνομα κέρδη για την αγορά αυτοκινήτου και προσωπικές επενδύσεις.

Η Άντρεα Μπράντλεϊ-Μπάσκιν (Andrea Bradley-Baskin), δικαστής στο 36ο περιφερειακό δικαστήριο του Μίσιγκαν, κατηγορείται για κλοπή από τις περιουσίες ανίκανων προς δικαιοπραξία ατόμων, σε το ύψος της απάτης να ανέρχεται σε 273.000 δολάρια. Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται οι δικαστικά διορισμένοι κηδεμόνες τους, ένας διαχειριστής οίκου ευγηρίας, ακόμη και ο ίδιος της ο πατέρας.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο, οι ενήλικες που κρίνονται από τα δικαστήρια ως ανίκανοι να διαχειριστούν τα οικονομικά τους, χαρακτηρίζονται ως «ανίκανοι προς δικαιοπραξία προστατευόμενοι» και τους ανατίθενται δικαστικοί συμπαραστάτες ή κηδεμόνες για να το πράττουν αντ’ αυτών.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζερόμ Γκόργκον Τζούνιορ, η δικαστής κατηγορείται ότι: Απέσπασε 70.000 δολάρια την περιουσία ενός ανήμπορου ανθρώπου για να χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή της σε ένα μπαρ. Σαν να μην έφτανε αυτό, πήρε χρήματα και από άλλον άνθρωπο που είχε υπό την προστασία της, μόνο και μόνο για να πληρώσει τη διετή μίσθωση (lease) ενός ολοκαίνουργιου Ford Expedition.

«Σεβόμαστε την εξουσία που αντιπροσωπεύει η μαύρη τήβεννος. Αυτή η δικαστής και οι συνεργοί της φέρονται να καταχράστηκαν αυτή την ύψιστη τιμή για προσωπικό όφελος, εκμεταλλευόμενοι τους ενδεείς που βρίσκονταν υπό την προστασία του δικαστηρίου. Κάτι τέτοιο αποτελεί κατάφωρη κατάχρηση της δημόσιας εμπιστοσύνης», δήλωσε ο εισαγγελέας Γκόργκον.

Η 46χρονη Μπράντλεϊ-Μπάσκιν και ο πατέρας της, Έιβερι Μπάσκιν, είναι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν μια εταιρεία η οποία είχε διοριστεί για τη διαχείριση των περιουσιών ανίκανων προς δικαιοπραξία ατόμων σε περισσότερες από 1.000 υποθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η εταιρεία “Guardian and Associates”, την οποία διηύθυνε η Νάνσι Γουίλιαμς (επίσης κατηγορούμενη για τη συνωμοσία), φέρεται να διένεμε κεφάλαια από τις περιουσίες ευάλωτων ατόμων στη δικαστή και τον πατέρα της, καθώς και στον Ντουάιτ Ρασάντ, διαχειριστή οίκου ευγηρίας, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι Μπράντλεϊ (72 ετών), Ρασάντ(69 ετών) και Γουίλιαμς (59 ετών) κατηγορούνται ότι «άρπαξαν» 203.000 δολάρια από τη νομική αποζημίωση ενός προστατευόμενου ατόμου, χωρίς να δαπανήσουν ούτε ένα σεντ για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ανθρώπου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εταιρεία “Guardian and Associates” έφτανε στο σημείο να καταβάλλει χρηματικά ποσά στον Rashad ακόμη και για άτομα που δεν διέμεναν καν σε κάποια από τις εγκαταστάσεις του. Και στους τέσσερις απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης.

«Ανεξάρτητα από τη θέση κάποιου στην κοινωνία, κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Αυτοί οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρονται να συνωμότησαν για να κλέψουν από μερικούς από τους πιο ευάλωτους πολίτες μας», δήλωσε η ειδική πράκτορας του FBI, Τζένιφερ Ράνιαν.

Επιπλέον, η δικαστής Μπράντλεϊ-Μπάσκιν κατηγορείται για ψευδή κατάθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα επιβολής του νόμου. Ο πατέρας της κατηγορήθηκε για μία πράξη ηλεκτρονικής απάτης, ενώ ο ίδιος, η κόρη του και ο Ρασάντ αντιμετωπίζουν πολλαπλές κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).