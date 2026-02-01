Θρίλερ στη Νέα Πέραμο – Βρέθηκε πτώμα άνδρα μέσα σε ρέμα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Το πτώμα, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε από περαστικό ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς είναι ανοιχτό το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για 27χρονο, την εξαφάνιση του οποίου είχε δηλώσει στην Ελευσίνα η σύντροφός του πριν από περίπου μία εβδομάδα. Συγκεκριμένα, η γυναίκα φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι κάποιοι πήγαν στο σπίτι με το αυτοκίνητο και τον άρπαξαν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος δεν είχε ποινικό παρελθόν και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές.