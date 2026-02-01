Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η περιοχή της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Ακρόπολη

Μοναστηράκι

Κολωνάκι

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Φωτογράφος Georg Mörsch) που έχει τραβηχτεί το 1981 βλέπετε την οδός Διονυσίου Αεροπαγίτου στην Ακρόπολη.

Η Οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου είναι πεζόδρομος, προσκείμενος στη νότια πλαγιά της Ακρόπολης των Αθηνών, στη συνοικία Μακρυγιάννη στην Αθήνα. Έλαβε το όνομα της από τον Διονύσιο Αρεοπαγίτη, τον πρώτο Αθηναίο που ασπάστηκε τον Χριστιανισμό από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων.

Η οδός διατρέχει από την ανατολή προς τη δύση. Ξεκινά από τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας κοντά στη Πύλη του Αδριανού και καταλήγει στον Λόφο του Φιλοπάππου, όπου συναντάται με την Οδό Αποστόλου Παύλου, την επέκταση του πεζοδρόμου γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και της Αγοράς. Η οδός έχει μήκος περίπου 830 μέτρα.

Η οδός αρχικά χωροθετήθηκε το 1857 σε θέση πιο βόρεια από τη σημερινή της, μπροστά από το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Επανασχεδιάστηκε και απέκτησε τη μορφή της το 1955 από τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη, ο οποίος σχεδίασε επίσης τα πεζοδρομημένα μονοπάτια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Η οδός πεζοδρομήθηκε το 2003.

Κτίρια και μνημεία

Στην αρχή της οδού κοντά στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας έχει κτίρια και στις δύο πλευρές. Όμως, μετά την οδό Μακρυγιάννη, η βόρεια πλευρά είναι άδεια, χαρίζοντας θέα προς τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Κοντά στην οδό βρίσκεται η είσοδος του αρχαίου Θεάτρου του Διονύσου. Στη νότια πλευρά βρίσκεται το Μουσείο της Ακρόπολης και μια πολυτελής οικιστική συνοικία με πολυτελείς πολυκατοικίες και αρχοντικά. Κοντά στο τέλος της οδού βρίσκεται η είσοδος του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού. Στη μέση της οδού βρέθηκαν τα θεμέλια της οικίας του Πρόκλου.