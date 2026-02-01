Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Σήφης Γαρυφαλάκης

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η περιοχή της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Παλιά Αθήνα

  • Ακρόπολη
  • Μοναστηράκι
  • Κολωνάκι

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Φωτογράφος Georg Mörsch) που έχει τραβηχτεί το 1981 βλέπετε την οδός Διονυσίου Αεροπαγίτου στην Ακρόπολη.

Η Οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου είναι πεζόδρομος, προσκείμενος στη νότια πλαγιά της Ακρόπολης των Αθηνών, στη συνοικία Μακρυγιάννη στην Αθήνα. Έλαβε το όνομα της από τον Διονύσιο Αρεοπαγίτη, τον πρώτο Αθηναίο που ασπάστηκε τον Χριστιανισμό από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων.

Η οδός διατρέχει από την ανατολή προς τη δύση. Ξεκινά από τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας κοντά στη Πύλη του Αδριανού και καταλήγει στον Λόφο του Φιλοπάππου, όπου συναντάται με την Οδό Αποστόλου Παύλου, την επέκταση του πεζοδρόμου γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και της Αγοράς. Η οδός έχει μήκος περίπου 830 μέτρα.

Η οδός αρχικά χωροθετήθηκε το 1857 σε θέση πιο βόρεια από τη σημερινή της, μπροστά από το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Επανασχεδιάστηκε και απέκτησε τη μορφή της το 1955 από τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη, ο οποίος σχεδίασε επίσης τα πεζοδρομημένα μονοπάτια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Η οδός πεζοδρομήθηκε το 2003.

Κτίρια και μνημεία

Στην αρχή της οδού κοντά στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας έχει κτίρια και στις δύο πλευρές. Όμως, μετά την οδό Μακρυγιάννη, η βόρεια πλευρά είναι άδεια, χαρίζοντας θέα προς τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Κοντά στην οδό βρίσκεται η είσοδος του αρχαίου Θεάτρου του Διονύσου. Στη νότια πλευρά βρίσκεται το Μουσείο της Ακρόπολης και μια πολυτελής οικιστική συνοικία με πολυτελείς πολυκατοικίες και αρχοντικά. Κοντά στο τέλος της οδού βρίσκεται η είσοδος του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού. Στη μέση της οδού βρέθηκαν τα θεμέλια της οικίας του Πρόκλου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Το Νο1 χαρακτηρηστικό που έχουν κοινό όσοι άνδρες απατούν

Κρασί, μπύρα και κέτσαπ: Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για τη σύνδεση τους με καρκίνο

Ποιοι φόροι εξετάζεται να μειωθούν

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις σε δήμο: Ζητούνται 3 ειδικότητες – Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
16:08 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν οικονομική επιτυχία έως τις 8 Φεβρουαρίου – «Το σύμπαν εξοφλεί χρέη 8 ετών και οι προσπάθειές σας αναγνωρίζονται»

Τρία ζώδια θα δουν την τύχη τους να αλλάζει στον οικονομικό τομέα την εβδομάδα 2 έως 8 Φεβρουα...
12:00 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Αφήνετε τα πάντα για την τελευταία στιγμή; 8 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που αποδίδουν καλύτερα υπό πίεση

Έχετε παρατηρήσει πως κάποιοι άνθρωποι ανθίζουν υπό πίεση, ενώ άλλοι καταρρέουν; Οι περισσότερ...
10:32 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ο Φεβρουάριος μπαίνει με το δεξί για 3 ζώδια – «Αφήνετε πίσω το παρελθόν και η ζωή γίνεται πιο εύκολη»

Μετά την 1η Φεβρουαρίου 2026, η ζωή γίνεται πολύ πιο εύκολη για τρία ζώδια. Η αστρολογική ενέρ...
09:25 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Πήρε την κόρη της από τον παιδικό σταθμό και πληρώνει την πεθερά της να κάνει τη νταντά – «H φροντίδα ενός παιδιού είναι κανονική δουλειά»

Η Tanea Noble είναι 37 ετών και εργάζεται ως project manager από το σπίτι της στο Σεντ Λούις. ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα