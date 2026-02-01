Ο Τραμπ έσπασε τη σιωπή του για τα αρχεία Έπσταϊν και ετοιμάζει μηνύσεις – «Προκύπτει το αντίθετο από αυτό που ήλπιζαν ορισμένοι»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με τα αρχεία Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση περισσότερων από τριών εκατομμυρίων νέων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Μιλώντας για πρώτη φορά σχετικά με τη δημοσιοποίηση των αρχείων, ενώ πετούσε προς τη Φλόριντα, δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο: «Δεν τα είδα ο ίδιος, αλλά μου είπαν κάποιοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι ότι όχι μόνο με απαλλάσσουν, αλλά είναι το αντίθετο από αυτό που ήλπιζαν ορισμένοι, ξέρετε, η ριζοσπαστική αριστερά».

Το όνομα του προέδρου αναφέρεται περισσότερες από 3.000 φορές στα τελευταία αρχεία. Η συμπερίληψη του ονόματος δεν υποδηλώνει αδικοπραγία, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ανέφερε ότι ορισμένα έγγραφα περιείχαν αναληθείς ισχυρισμούς εναντίον του Τραμπ, ο οποίος έχει αρνηθεί κάθε παράπτωμα και δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για έγκλημα που να σχετίζεται με τον Έπσταϊν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να υποβάλει μήνυση κατά του συγγραφέα Μάικλ Γουλφ (Michael Wolff) και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αγωγής κατά της περιουσίας του Έπσταϊν, ισχυριζόμενος ότι «συνωμότησαν» για να τον βλάψουν «πολιτικά».

«Ο Γουλφ, που είναι ένας συγγραφέας τρίτης κατηγορίας, συνωμοτούσε με τον Τζέφρι Έπσταϊν για να με βλάψει πολιτικά ή με άλλον τρόπο, και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα», είπε ο Τραμπ. «Οπότε πιθανότατα θα κάνουμε μήνυση στον Γουλφ γι’ αυτό… Ίσως και στην περιουσία του Έπσταϊν, υποθέτω. Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα θα κάνουμε μήνυση στον Γουλφ».