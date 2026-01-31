Ο Επστάιν μοίραζε την περιουσία του πριν πεθάνει: Τι αποκαλύπτει η διαθήκη του – Σπίτια, πανάκριβο δαχτυλίδι και 40 εκατ. ευρώ στην σύντροφό του

Σύνοψη από το

  • Νέα στοιχεία για τα σχέδια του Τζέφρι Επστάιν έρχονται στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας ότι σχεδίαζε να αφήσει στην σύντροφό του, Καρίνα Σούλιακ, το ποσό των 42.194.100 ευρώ, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι σχεδόν 33 καρατίων και ακίνητα.
  • Ο Επστάιν υπέγραψε την διαθήκη του στις 8 Αυγούστου 2019, μόλις δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν, σύμφωνα με το δίκτυο ABC.
  • Τα χρήματα και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία δεν δόθηκαν ποτέ στους δικαιούχους, αλλά μεταβιβάστηκαν σε ένα καταπίστευμα που χρησιμοποιείται για την αποζημίωση των θυμάτων και την πληρωμή φόρων.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΕΠΣΤΑΙΝ

Νέα στοιχεία για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν έρχονται στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τα αρχεία που διέρρευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Όπως γίνεται γνωστό, σχεδίαζε να διανείμει την περιουσία του σε φίλους, συγγενείς και συνεργάτες του μετά τον θάνατό του, ενώ στην Καρίνα Σούλιακ, τη σύντροφό του, ήθελε να αφήσει το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 42.194.100 ευρώ, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι σχεδόν 33 καρατίων, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς και το σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Σκάνδαλο Επστάιν: Νέα έγγραφα «φωτιά» για Τραμπ, Γκέιτς, Μπράνσον και Μασκ – Τα προκλητικά email της Γκισλέιν Μάξγουελ που αποκαλύφθηκαν

Όπως προκύπτει, ο Επστάιν υπέγραψε την διαθήκη του στις 8 Αυγούστου 2019, δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν, σύμφωνα με το δίκτυο ABC. Οκτώ ημέρες μετά τον θάνατό του, τη διαθήκη υπέγραψε ο επί χρόνια δικηγόρος του, Ντάρεν Ίνταϊκ ενώ έχει και υπογραφή του λογιστή του, Ρίτσαρντ Καν.

Ωστόσο, τα χρήματα και τα υπόλοιπα δεν δόθηκαν ποτέ στους δικαιούχους, αντίθετα τα λεφτά μεταβιβάστηκαν σε ένα καταπίστευμα και έκτοτε χρησιμοποιείται για την αποζημίωση των θυμάτων και την πληρωμή φόρων και νομικών εξόδων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, από το αρχικό ποσό έχουν απομείνει 127 εκατομμύρια δολάρια.

Στην τελευταία γνωστή σύντροφό του, Καρίνα Σούλιακ, ο Επστάιν άφηνε 42.194.100 ευρώ και σχεδίαζε να της δώσει ένα ράντσο στο Νέο Μεξικό, την ιδιοκτησία του στο Λιτλ Σεντ Τζέιμς και το ακίνητό του στο Γκρέιτ Σεντ Τζέιμς. Επιπλέον, της άφηνε το διαμέρισμά του σε μία από τις πιο ακριβές περιοχές του Παρισιού, κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, καθώς και το ακίνητό του στο Παλμ Μπιτς και το αρχοντικό του στο Άπερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Σούλιακ με καταγωγή από τη Λευκορωσία πιστεύεται ότι είχε σχέση με τον Επστάιν μεταξύ οκτώ και δέκα ετών.

Η Σούλιακ θα λάμβανε επίσης διαμάντια, συμπεριλαμβανομένου ενός δαχτυλιδιού με διαμάντι 33 καρατίων, για το οποίο, σε μπλε χειρόγραφες σημειώσεις στο περιθώριο, ο Επστάιν έγραφε ότι της το είχε δώσει «ενόψει γάμου». Το δαχτυλίδι είχε ορθογώνιας κοπής διαμάντι 32,73 καρατίων, το οποίο πλαισιωνόταν από μικρότερα διαμάντια κοπής μπαγκέτα. Θα έπαιρνε επίσης «όλα τα ελεύθερα διαμάντιά μου», καταγράφοντας αναλυτικά 48 από αυτά.

Στον επί χρόνια δικηγόρο του Ίνταϊκ και στον λογιστή του Καν -οι οποίοι ήταν επίσης οι συνδιαχειριστές της διαθήκης του Επστάιν- σχεδίαζε να δώσει 42.194.100 και 21.097.050 ευρώ.

Η συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών επρόκειτο να λάβει 8.438.820 ευρώ. Ο αδελφός του, Μαρκ Επστάιν και ο πιλότος του, Λάρι Βισόσκι, θα έπαιρναν από 8.438.820 ευρώ.

20:30 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

19:07 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

18:52 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

17:28 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

