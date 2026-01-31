Φυλακές Αλικαρνασσού: Κρατούμενος επιτέθηκε και γρονθοκόπησε σωφρονιστικό υπάλληλο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

  • Ένα ακόμη επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου ένας κρατούμενος επιτέθηκε και γρονθοκόπησε σωφρονιστικό υπάλληλο το βράδυ της Παρασκευής.
  • Ο σωφρονιστικός υπάλληλος διεκομίσθη στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και έλαβε αναρρωτική άδεια.
  • Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ακινητοποίησαν τον δράστη, ο οποίος επιχείρησε εκ νέου να επιτεθεί κατά την μεταφορά του, και τελικά οδηγήθηκε στο πειθαρχείο.
Ένα ακόμη επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου ένας κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής όταν κατά το κλείσιμο της φυλακής, ένας κρατούμενος αραβικής καταγωγής, επιτέθηκε σε έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, τον οποίο γρονθοκόπησε σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

Την ώρα όμως που τον οδηγούσαν στο κρατητήριο, εκείνος επιχείρησε εκ νέου να του επιτεθεί.

Ο δράστης τελικά ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο πειθαρχείο ενώ, ο σωφρονιστικός υπάλληλος διεκομίσθη στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και έλαβε αναρρωτική άδεια.

 

