Εθνική πόλο γυναικών: Πρόκριση στα ημιτελικά για την ασταμάτητη «Γαλανόλευκη»

Με πειστική εμφάνιση και απόλυτο έλεγχο του αγώνα, η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών επικράτησε της Ιταλίας με 15-10, εξασφαλίζοντας την πρωτιά στον όμιλό της και μαζί το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Για την εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών, η σημερινή (31/1) αναμέτρηση με την Ιταλία ήταν ουσιαστικά το πρώτο δυνατό τεστ για να μετρήσει τις δυνάμεις της εν όψει των καθοριστικών αναμετρήσεων που θα κρίνουν τις θέσεις του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Φούνσαλ της Πορτογαλίας.

Και η εθνική μας τα κατάφερε περίφημα, στέλνοντας σε όλους και όλες τα ανάλογα μηνύματα. Με ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα προηγήθηκε 6-1 στην πρώτη περίοδο και επικράτησε 15-10, παίρνοντας πολύ εύκολα τελικά το εισιτήριο για την τετράδα για 8η φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Την Κυριακή (1/2, 20:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) θα παίξει με αντίπαλο την Κροατία και την Τρίτη 3/2 θα είναι παρούσα στους ημιτελικούς, ούσα πρώτη από τον όμιλό της με αντίπαλο τη δεύτερη του άλλου ομίλου. Και μεγάλο φαβορί για μια ακόμα κορυφαία διάκριση.

Η πρώτη περίοδος ήταν ονειρεμένη, οδηγός για τη συνέχεια, και για τα έξι τέρματα στην επίθεση και για το ένα που δεχθήκαμε και αυτό από πέναλτι. Μια επιθετική πανδαισία στα αλήθεια και ένα -δωρεάν- σεμινάριο για την άμυνα. Είναι χαρακτηριστικό πως η Σταματοπούλου χρειάστηκε να κάνει μόλις μια απόκρουση σε δυο εντός εστίας σουτ. Στη β’ περίοδο έπεσε ο ρυθμός της ομάδας στην επίθεση και η εθνική ομάδα πέτυχε γκολ με τη Σιούτη μετά από 8 αγωνιστικά λεπτά για το 7-3, σκορ ημιχρόνου (7/17 σουτ η Ελλάδα, 3/15 η Ιταλία).

Η Ιταλία μείωσε και στα δυο τέρματα (7-5, 9-7), αλλά ακολούθησε ένα ξέσπασμα της ομάδας μας: η Ξενάκη σημείωσε το 10-7, η Σταματοπούλου στα 2.55 ( γ’ περίοδος) απέκρουσε πέναλτι κρατώντας το +3, στο 1.54 η Βασιλική Πλευρίτου ευστόχησε σε πέναλτι για το 11-7 και στο κλείσιμο του οκτάλεπτου (00.08) με άπιαστο σουτ η Ξενάκη και πάλι σημείωσε το 12-7. Διαφορά ασφαλείας, +5 τέρματα που κράτησε με ευκολία η ομάδα μας στην τελευταία περίοδο. Η Βασιλική Πλευρίτου έβαλε το…κερασάκι στην τούρτα με το τέρμα στο φινάλε. Ο Χάρης Παυλίδης έδωσε και πάλι χρόνο συμμετοχής και στην 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου ενώ αυτή τη φορά εκτός 14άδας έμεινε η Ελευθερία Φουντωτού.

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 1-2, 5-4, 3-3

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 3, Νίνου 2, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

ΙΤΑΛΙΑ (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι 2, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι 2, Μπιανκόνι 1, Μαρλέτα, Ρανάλι 1, Κοκιέρε 1 , Μπετίν2ι, Σανταπάολα, Πάπι 1, Μετζάτο.