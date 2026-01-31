Νέα Ιωνία: Συναγερμός για την εξαφάνιση 12χρονου από χώρο φιλοξενίας

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες Αρχές στη Νέα Ιωνία, έπειτα από την εξαφάνιση 12χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.
  • Τα ίχνη του HUSSEIN ALSHEH, 12 ετών, συριακής καταγωγής, χάθηκαν στις 30 Ιανουαρίου. Ο ανήλικος έχει ύψος 1.30 μ., καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες Αρχές στην Νέα Ιωνία, έπειτα από την εξαφάνιση 12χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Τα ίχνη του HUSSEIN (ον.) ALSHEH (επ.), 12 ετών, συριακής καταγωγής στις 30 Ιανουαρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο HUSSEIN (ον.) ALSHEH (επ.), έχει ύψος 1.30 μ. , έχει κανονικό βάρος, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη ζακέτα με κουκούλα και γκρι ανοιχτόχρωμη φόρμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

