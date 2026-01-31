Μουκίδης: Είναι άξια σχολιασμού η Βανδή; Μια ποπ σταρ με λαϊκές αποχρώσεις

  • Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Γιώργος Μουκίδης παραχώρησε συνέντευξη όπου μίλησε για τον Νότη Σφακιανάκη, τονίζοντας πως “Πολύ δύσκολα να επιστρέψει στη νύχτα ο Νότης Σφακιανάκης”.
  • Ο Μουκίδης προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρά σχόλια για τη Δέσποινα Βανδή, αναρωτώμενος αν “Είναι άξια σχολιασμού η Δέσποινα Βανδή;”.
  • Χαρακτήρισε τη Βανδή ως “μια ποπ σταρ με λαϊκές αποχρώσεις, μέχρι εκεί”, προκαλώντας τον δημοσιογράφο να του πει “ένα σοβαρό κομμάτι που έχει πει η Δέσποινα”.
Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Γιώργος Μουκίδης παραχώρησε συνέντευξη όπου μίλησε για τον Νότη Σφακιανάκη, ενώ προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρά σχόλια για τη Δέσποινα Βανδή.

«Λείπουν οι μεγάλες λαϊκές φωνές σήμερα. Και αυτοί που δεν ζούνε και αυτοί που δεν τραγουδάνε για Χ λόγους. Αφήνουν τους άλλους να αλωνίζουν. Πολύ δύσκολα να επιστρέψει στη νύχτα ο Νότης Σφακιανάκης», είπε ο Γιώργος Μουκίδης.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος της εκπομπής ρώτησε τον συνθέτη για τη Δέσποινα Βανδή, με αφορμή ένα απόσπασμα συνέντευξής της που έχει γίνει viral το τελευταίο διάστημα, με τον Μουκίδη να απαντά με ιδιαίτερα καυστικό λόγο.

«Είναι άξια σχολιασμού η Δέσποινα Βανδή; Είναι μια ποπ σταρ με λαϊκές αποχρώσεις, μέχρι εκεί. Ήταν πιο πολύ κίνηση εντυπωσιασμού παρά ουσίας, όταν είχε αποχωρήσει από το σχήμα με τον Σφακιανάκη. Δεν τη βλέπω. Πες μου ένα σοβαρό κομμάτι που έχει πει η Δέσποινα».

«Η Άννα Βίσση είναι γεννημένη σταρ, ταλαντούχα όσο δεν πάει. Μπορούσε να πάρει ένα μέτριο τραγούδι και να το κάνει χιτ», απάντησε στη συνέχεια ο Γιώργος Μουκίδης για το δίπολο ανάμεσα στις δύο τραγουδίστριες.

