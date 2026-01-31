Θρήνος στον αθλητικό κόσμο – Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Κρέτσης

Θρήνος στον κόσμο του αθλητισμού, καθώς κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ., έφυγε από τη ζωή ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Κρέτσης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής, τονίζεται μεταξύ άλλων «Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου την ώρα του αγώνα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα γήπεδά μας και στις καρδιές μας».

Αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Σ.Κ.Α.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.), οι εργαζόμενοι και σύσσωμη η μπασκετική κοινότητα της Αττικής, εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη τους για τον αδόκητο χαμό του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση ο οποίος “έφυγε” από τη ζωή κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ.

Είναι στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές για να περιγράψουν το σοκ και τη θλίψη. Ο αθλητισμός, που θα έπρεπε να είναι πηγή ζωής και χαράς, σήμερα θρηνεί ένα δικό του παιδί.

Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου την ώρα του αγώνα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα γήπεδά μας και στις καρδιές μας.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, η Ε.Σ.Κ.Α. αποφασίζει:

•Την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους προσεχείς αγώνες της Ένωσης μέχρι και την 6/2.

•Την αναβολή όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων του σωματείου Ρουφ 80 για το επόμενο τριήμερο.

•Την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στην εξόδιο ακολουθία.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του, τους προπονητές και στους συμπαίκτες του στο σωματείο Ρουφ 80.

Θα σταθούμε δίπλα τους με κάθε μέσο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Καλό ταξίδι Παναγιώτη».