ΝΔ: Ανακοινώθηκαν όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Enikos Newsroom

πολιτική

Νέα Δημοκρατία

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ.

Αναλυτικά η σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής:

Πρόεδρος

Θεόδωρος Ρουσόπουλος

Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών, τ. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Μέλη

Κώστας Σκρέκας

Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ, Βουλευτής Τρικάλων

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ, Βουλευτής Λάρισας

Παύλος Μαρινάκης

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό & Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, π. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

Ελίζα Βόζεμπεργκ

Ευρωβουλευτής ΝΔ

Ορφέας Γεωργίου

Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

Στέλιος Κονταδάκης

Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ, Διευθυντής Γραφείου Προέδρου

Χριστόφορος Μπουτσικάκης

Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

Παναγιώτης Λεμπέσης

Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

Ζήσης Ιωακείμοβιτς

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρα Σδούκου

Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ

Νίκος Ρωμανός

Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας Πρωθυπουργού

Χάρης Χατζηχαραλάμπους

Διευθυντής Γραφείου Τύπου ΝΔ

Έλενα Σώκου

Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ για τα Περιφερειακά ΜΜΕ

Νίκος Παπουτσής

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΝΔ

Ευθύμιος Αλεξανδρής

Συντονιστής Διαγραμματειακού ΝΔ

Κώστας Τσιαγκλιώτης

Συντονιστής Διατομεακού ΝΔ

Γιάννης Πολιτόπουλος

Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας ΝΔ

Όλγα Βησσαράκη

Μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

Φρόσω Σακελλαρίου

π. Πρόεδρος ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής

Διαμαντής Βαχτσιαβάνος

π. Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ

Γιάννης Γκιάτας

Διευθυντής Γραφείου κ. Ρουσόπουλου

Μιχάλης Μπεκίρης

Διευθυντής Γραφείου Πρωθυπουργού στη Βουλή και Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Κύρα Κάπη

Διευθύντρια Επικοινωνίας Πρωθυπουργού

Γιώργος Ευθυμίου

Διευθυντής Γραφείου Τύπου Πρωθυπουργού

Θανάσης Νέζης

Σύμβουλος Προέδρου

Ιωάννης Σμυρλής

Γενικός Διευθυντής ΝΔ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θα κάνετε εξέταση για χοληστερίνη; Το Νο1 τρόφιμο που δεν πρέπει να τρώτε πριν την κάνετε

Μακροζωία: Ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας έχουν όσοι ζουν πολλά χρόνια – Τι προδιαθέτει για πρόωρο θάνατο

Η Realnews αυτής της Κυριακής (1/2/2026)

Αγορά ακινήτων: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν έως 20% την αξία ενός σπιτιού

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
13:57 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

«Είμαι ένα ΕΣΥ όπως το θέλεις ΕΣΥ» – Το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη για τη δημιουργία νέων κέντρων ακτινοθεραπείας και ογκολογικών μονάδων

«Το ΕΣΥ όπως το θέλεις εσύ». Αυτό τονίζει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για το Εθνικό Σύ...
13:04 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπορίσοφ: «Ο Κάθετος Διάδρομος αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των χωρών μας», είπε ο Πρωθυπουργός

Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μετέχει στις εργα...
10:53 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Δένδιας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της

Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάσ...
10:15 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης για Ίμια: Υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες – Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες»

«Πριν από 30 χρόνια, η αγάπη για την πατρίδα καθιστούσε αθάνατους στη συλλογική μας μνήμη τους...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα