Η Realnews αυτής της Κυριακής (1/2/2026)

Με τίτλο: «Ηταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Η «R» αποκαλύπτει τις εξωφρενικές αυθαιρεσίες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Δεν είχαν δηλωθεί το υπόγειο του κτιρίου, το υπόγειο δίκτυο μεταφοράς του καυσίμου και οι δεξαμενές προπανίου.

– Το άγνωστο εργατικό ατύχημα τον περασμένο Νοέμβριο και οι τέσσερις αυτοψίες της Επιθεώρησης Εργασίας μέσα στο 2025.

– Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης: Από τη δημιουργία της αυτοκρατορίας μπισκότων μέχρι το βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– «Νάρκες» στο Αιγαίο από την Αγκυρα. Μπαράζ προκλήσεων από την Τουρκία λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. Θέτουν ζήτημα συνδιαχείρισης σε όλα τα ερευνητικά και ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας, απειλώντας με παρέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Γιώργος Γεραπετρίτης: «Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση». Τι κρύβει το πρωτοφανές μπλόκο του Πακιστάν στην ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης Κύπρου. Την ενίσχυση της γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα μας συζητούν Αθήνα και Παρίσι.

– Τα μοιραία λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία. Η διαδρομή των οπαδών του ΠΑΟΚ, η χωρητικότητα του βαν και η ώρα εκκίνησης του ταξιδιού από τη Θεσσαλονίκη έως την Τιμισοάρα. Τι αναμένεται να εξετάσουν οι πραγματογνώμονες των οικογενειών.

– Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερους φόρους. Αναλυτικός οδηγός με τις τρεις κατηγορίες φορολογούμενων που θα δουν μείωση στον λογαριασμό της εφορίας. Πόση είναι η ελάφρυνση που προκύπτει από το «ψαλίδι» στα τεκμήρια διαβίωσης που αφορούν κατοικίες, Ι.Χ. και σκάφη. Τα οφέλη για ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς, αλλά και για νέες μητέρες – επαγγελματίες. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι ιδιοκτήτες που το 2025 άνοιξαν τα κλειστά διαμερίσματα και όσοι προχώρησαν σε ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση των οικιών τους.

– Μακελειό στα Βορίζια: «Δεν έχουν σταματήσει να μας απειλούν». Τι περιλαμβάνουν οι μηνύσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν από τις δύο οικογένειες στο «ματωμένο» χωριό της Κρήτης.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Τάκης Θεοδωρικάκος, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

– Serial killer στη Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν οι φάκελοι για δύο ακόμα εξαφανίσεις. Η ΕΛ.ΑΣ. διευρύνει τη λίστα των πιθανών θυμάτων του 52χρονου, που ήδη εμπλέκεται στους θανάτους δύο γυναικών.