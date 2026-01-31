Ιωάννινα: Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ιωαννίνων

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 30/01/2026 στις 18:00 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ιωαννίνων o (επ.) ABDULAHI ABDIFITAH(ον) 14 ετών, σομαλικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς
ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο». 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θα κάνετε εξέταση για χοληστερίνη; Το Νο1 τρόφιμο που δεν πρέπει να τρώτε πριν την κάνετε

Μακροζωία: Ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας έχουν όσοι ζουν πολλά χρόνια – Τι προδιαθέτει για πρόωρο θάνατο

Η Realnews αυτής της Κυριακής (1/2/2026)

Αγορά ακινήτων: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν έως 20% την αξία ενός σπιτιού

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
14:06 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Μπασκετμπολίστας ο οδηγός που εισήλθε στη σιδηροδρομική γραμμή – Κινήθηκε μεθυσμένος για 300 μέτρα μέσα στις ράγες 

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνελήφθη 29χρονος οδηγός ο οποίος σήμερα τ...
13:51 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Εξέδιδαν γυναίκες σε οίκους ανοχής που δεν είχαν άδεια λειτουργίας – 2 συλλήψεις 

Ειδικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 30 Ιανουαρίου 2026, σε π...
13:46 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

ΕΛ.ΑΣ.: Διευκρινίσεις για την γραμμή «100» στην Αττική – «Iσχυρισμοί περί ”αλαλούμ” και ”κατάρρευσης της υπηρεσίας” δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα»

Ανακοίνωση εξέδωσε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με την χθεσινή δυσλε...
13:27 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ζωγράφου: Οι ρόλοι και ο τρόπος δράσης των μελών της συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά εντός της Πανεπιστημιούπολης 

Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα