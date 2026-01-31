Βιολάντα: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τις αιτίες της τραγωδίας και τις ευθύνες των αρμόδιων υπηρεσιών – Οι αποκαλύψεις του enikos.gr για το υπόγειο – «φάντασμα»

«Επί ποδός» βρίσκονται οι Αρχές μετά και την διευρυμένη εντολή προς την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος από την εισαγγελέα Τρικάλων για λεπτομερή έρευνα σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα στην «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, προκειμένου να συντάξει το πόρισμά της με τις λεπτομέρειες της τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται ότι σε εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΔΑΕΕ, εκτός από τις ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης, μπαίνουν και όλες οι υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου. Ειδικότερα, η ΔΑΕΕ παρέλαβε την εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση χθες και ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την πλήρη διαλεύκανση της τραγικής υπόθεσης.

Η έρευνα στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις: Στο τεχνικό κομμάτι, που αφορά στην διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που την προκάλεσαν, με αποτέλεσμα την πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου και τη φονική έκρηξη και στη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να διευκρινιστεί αν κάτι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι ευθύνες αν και όπου εντοπιστούν.

Το υπόγειο – «φάντασμα»

Σε νέες αποκαλύψεις προχώρησε το enikos.gr την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου σχετικά με τον μεγάλο υπόγειο χώρο στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας, δημοσιοποιώντας επίσημα έγγραφα που είχαν κατατεθεί από την ίδια την εταιρεία στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα οποία δεν αποτυπώνεται η ύπαρξη υπόγειου χώρου, στοιχείο που θέτει κρίσιμα ερωτήματα στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Μεταξύ άλλων, το enikos.gr έφερε στο φως το διάγραμμα κάλυψης, που κατατέθηκε ηλεκτρονικά εντός του 2025 στο πλαίσιο των δικαιολογητικών για την «αναθεώρηση της 29/2018 έντυπης οικοδομικής άδειας, ως προς τη δημιουργία κλειστού εξωτερικού διαδρόμου σε υπάρχον μπαζωμένο εξώστη και στέγαση υποσταθμού μέσης τάσης-αποθήκης», στο οποίο, όπως προκύπτει από τα έγγραφα, δεν αποτυπώνεται υπόγειος χώρος στις τομές του κτιρίου.

Έκτος από το διάγραμμα κάλυψης, το φως είδε και το τοπογραφικό διάγραμμα της επιχείρησης, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. Ούτε στο έγγραφο αυτό καταγράφεται η ύπαρξη υπόγειου χώρου, ενώ δεν φαίνεται να καταγράφεται ούτε στις άδειες δόμησης.

Στόχος να μην αλλοιωθούν τα ευρήματα – Εκτιμάται ότι το χώμα έχει εμποτιστεί με προπάνιο σε μήκος δεκάδων μέτρων

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας μιλώντας στην ΕΡΤ , τα πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν άμεσα στο σημείο και μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η κατάσβεση. Στόχος είναι να μην αλλοιωθούν ευρήματα, ενώ οι εργασίες γίνονται με προσοχή, λόγω της παρουσίας αερίων και του κινδύνου νέας ανάφλεξης ή έκρηξης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το υπέδαφος όπου διέρχονταν αγωγοί προπανίου παραμένει εμποτισμένο. Το υγρό αέριο, όταν βρίσκεται στο υπέδαφος είναι σε υγρή μορφή, όμως σε επαφή με την ατμόσφαιρα στερεοποιείται, γεγονός που επιβάλλει σταδιακή διαβροχή και συνεχή επιτήρηση του χώρου.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με επικεφαλής τον διευθυντή της υπηρεσίας και παρουσία εισαγγελικών αρχών, ώστε η έρευνα να εξελιχθεί με πλήρη διαφάνεια.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα από τις πρώτες αυτοψίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο δεξαμενών προπανίου εκτός του κτιρίου, με δίκτυο σωληνώσεων που περνούσε κάτω από τον δρόμο και εισχωρούσε στις εγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι το χώμα έχει εμποτιστεί με προπάνιο σε μήκος δεκάδων μέτρων κάτω από την ασφαλτόστρωση, πιθανόν λόγω φθοράς των σωληνώσεων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε κάνει από το 2019 συστάσεις για τις δεξαμενές

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (29/1) το enikos.gr αποκάλυψε πως σε αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2019 από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις που αφορούσαν την χωροθέτηση των δύο υπόγειων και δύο υπέργειων δεξαμενών υγραερίου.

Παρά τα συγκεκριμένα ευρήματα, όμως, η Περιφέρεια, είχε προχωρήσει στη χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, θέτοντας προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση και επανατοποθέτηση των δεξαμενών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι καταθέσεις-«φωτιά»

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, από τις μαρτυρίες προκύπτει ότι το τελευταίο διάστημα πριν από το δυστύχημα πολλοί εργαζόμενοι αντιλαμβάνονταν έντονη μυρωδιά θείου στους χώρους εργασίας. Άλλοι μιλούν για περίοδο ενός μήνα και άλλοι για αρκετούς μήνες.

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι ενημέρωναν τους υπεύθυνους βάρδιας και τον τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος «αρνείται ότι έφτασε στα αυτιά του αυτή η υπόδειξη».

Σχετικά με το «πώς θα μπορούσε να γίνει αισθητή αυτή η μυρωδιά», ο Τάσος Τέλλογλου ανέφερε: «Υπάρχει φορητός μετρητής, το λεγόμενο μανόμετρο, και το ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο φορητός μετρητής για το προπάνιο. Οι αρχές λένε ότι δεν έγινε αυτή η μέτρηση».