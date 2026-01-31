Δωρεά μελέτης του Δήμου Κηφισιάς προς τον Δήμο Μεγίστης (Καστελλόριζο) για την κατασκευή αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής σε αθλητικό χώρο

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς εγκρίθηκε η δωρεά μελέτης κατασκευής αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής αθλητικού χώρου προς τον Δήμο Μεγίστης (Καστελλόριζο), κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημάρχου Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαδημοτικής συνεργασίας και της έμπρακτης στήριξης ακριτικών και μικρών νησιωτικών Δήμων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες στην ωρίμανση και εκπόνηση τεχνικών μελετών, λόγω έλλειψης επαρκούς τεχνικού προσωπικού.

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την κατασκευή αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής σε αθλητικό χώρο στη θέση Αγία Παρασκευή (Μανδράκι) στο Καστελλόριζο και έχει εκπονηθεί από τον τοπογράφο μηχανικό του Δήμου Κηφισιάς κ. Θεόδωρο Χαλιμούρδα, αξιοποιώντας την τεχνική επάρκεια και τη διοικητική εμπειρία των υπηρεσιών του Δήμου.

Η εκπόνηση της μελέτης αποτελεί κρίσιμο πρώτο βήμα για την ωρίμανση του έργου και τη δυνατότητα του Δήμου Μεγίστης να διεκδικήσει χρηματοδότηση από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, με στόχο τη βελτίωση βασικών υποδομών και την ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας και της κοινωνικής συνοχής της τοπικής κοινωνίας.

Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε μετά από αυτοδιοικητική συνεργασία και επίσκεψη στο Καστελλόριζο, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, Νίκο Ασβέστη και τον Αντιδήμαρχο, Ανδρέα Κωνσταντέλο, με τη συμμετοχή στελεχών και μηχανικών του Δήμου Κηφισιάς, κατά τη διάρκεια της οποίας διερευνήθηκαν οι πραγματικές ανάγκες και η δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης και σε άλλες μικρές νησιωτικές περιοχές.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζει τη συλλογική βούληση της πόλης της Κηφισιάς να στηρίζει έμπρακτα τα ακριτικά νησιά και να προάγει ένα μοντέλο Αυτοδιοίκησης που βασίζεται στη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την ευθύνη.

Δήλωση Δημάρχου Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά

«Η πρωτοβουλία για τη δωρεά της μελέτης προς τον Δήμο Μεγίστης αποτελεί συνειδητή επιλογή ευθύνης και ουσίας. Τα ακριτικά και μικρά νησιά της χώρας μας δεν βρίσκονται στην περιφέρεια της προσοχής μας – βρίσκονται στον πυρήνα της εθνικής και κοινωνικής συνοχής.

Πιστεύω βαθιά ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να λειτουργεί με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης, ιδιαίτερα απέναντι σε Δήμους που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης. Ο Δήμος Κηφισιάς διαθέτει τεχνογνωσία και επάρκεια και έχει τη δυνατότητα να τη διαθέτει ουσιαστικά, χωρίς επιβάρυνση για τους δημότες του.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον μηχανικό του Δήμου μας, κ. Θεόδωρο Χαλιμούρδα, για την άρτια επιστημονική εργασία και τη συμβολή του στην εκπόνηση της μελέτης, που καθιστά εφικτή την ωρίμανση του έργου για το Καστελλόριζο.

Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιβεβαιώνει ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν αποτελεί προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση ευθύνης της πόλης της Κηφισιάς απέναντι στα ακριτικά νησιά και τις τοπικές κοινωνίες τους.»