Έχω παιδιά: H οικογενειακή κωμωδία επιστρέφει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου – Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια

Σταματίνα Στίνη

Media

Ο δεύτερος κύκλος της αγαπημένης οικογενειακής κωμωδίας «Έχω παιδιά» επιστρέφει με νέο διπλό επεισόδιο την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, στις 21:00, στο MEGA. Η οικογένεια Πολίτη είναι και πάλι εδώ, έτοιμη να αντιμετωπίσει τα καθημερινά απρόοπτα που προκύπτουν σε κάθε σπίτι με παιδιά, προτείνοντας λύσεις που μόνο ο Μιχάλης και η Σάρα θα μπορούσαν να σκαρφιστούν.

Στο πρώτο διπλό επεισόδιο, θα μάθουμε τα νέα των αγαπημένων μας ηρώων, ενώ παράλληλα, η Σάρα και ο Μιχάλης αναζητούν ό,τι κάθε γονιός: λίγο προσωπικό χρόνο.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς 

Επεισόδιο 1 – «Νέα»

Η οικογένεια Πολίτη – ο Μιχάλης, η Σάρα, ο Τάσος και η Χαρά – επιστρέφει δριμύτερη. Μαζί τους, η πάντα επικριτική γιαγιά Αντιγόνη, ο αυστηρός κυρ-Στέλιος, αλλά και η Ιωάννα με τον Έκτορα και τον γιο τους, Μαξιμιλιανό. Το παζλ συμπληρώνουν οι κολλητοί, Στέλλα και Σταύρος, ο Τόνι, το εκκεντρικό αφεντικό της Urbanic, καθώς και οι Gen Z εργοδότες της Σάρας, Σόφη και Στεφ. Τι νέα έχει να μοιραστεί μαζί μας η οικογένεια Πολίτη;

Επεισόδιο 2 – «Βραδινός χρόνος»

Ο Μιχάλης και η Σάρα θέτουν σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο: να βάλουν τα παιδιά νωρίς για ύπνο ώστε να κερδίσουν λίγο πολύτιμο χρόνο για τους δυο τους. Η αποστολή τους, όμως, αποδεικνύεται πιο δύσκολη από όσο περίμεναν. Η Σάρα προσπαθεί να εκμαιεύσει από τη Στέλλα λεπτομέρειες για ένα μυστικό της, ενώ ο Σταύρος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη νέμεσή του, τον Αλέξη από το λογιστήριο.

Δείτε το trailer

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

