HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ο Παντελής μαθαίνει τα κρυφά σχέδια του Χάρι – Τι θα δούμε σήμερα

Νάντια Ρηγάτου

Media

To HOTΕΛ ΕΛVIRA ανοίγει και πάλι τις πόρτες του και επιστρέφει με νέο επεισόδιο σήμερα στις 17:20, στο MEGA.

Ένας διαγωνισμός του υπουργείου Τουρισμού βγάζει τα καλλιτεχνικά ένστικτα των ηρώων της κωμικής σειράς του MEGA, την ώρα που η Ντίνα βάζει σε εφαρμογή ένα ανορθόδοξο σχέδιο προκειμένου να βοηθήσει τον Φίλιππο να γίνει άσος στο φλερτ.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 23 – «Αδέρφια μου, τουρίστες, πουλιά» (Α) (Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026)

Το υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ένα διαγωνισμό για το καλύτερο σποτ που θα προωθεί τον τόπο του, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ελκυστικό έπαθλο.

Η Ελβίρα προσλαμβάνει έναν Σουηδό σκηνοθέτη και την Ελληνίδα βοηθό του, που βρίσκονται ήδη στο νησί και ψάχνουν μια παραλία για την επόμενη ταινία τους.

Την ίδια στιγμή ο Χάρι προσπαθεί να κρύψει τον διαγωνισμό από τον Παντελή, αλλά εκείνος το μαθαίνει και αποφασίζει να συμμετάσχει με τη βοήθειά του.

Ο Φίλιππος αποδεικνύεται ανεπίδεκτος στα μαθήματα φλερτ, οπότε η Ντίνα αποφασίζει να δημιουργήσει έναν ψεύτικο λογαριασμό μιας κοπέλας στο διαδίκτυο προκειμένου να τον εξασκήσει…

Γκεστ επεισοδίου: Ήρα Ρόκου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης

Δείτε το trailer: 

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

