Φως στο Τούνελ: Είχε προσφερθεί να βοηθήσει με την εξαφάνιση της 46χρονης ενώ την είχε στραγγαλίσει μέχρι θανάτου – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την 43χρονη 

Νέες πληροφορίες για τις δολοφονίες 2 γυναικών στη Θεσσαλονίκη βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Στα χέρια των αρχών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας άνδρας ο οποίος εξετάζεται για τους φόνους, ενώ έχει ήδη ομολογήσει τον έναν από αυτούς και συγκεκριμένα της 46χρονης που αγνοούνταν τα τελευταία δύο χρόνια.

Πρώτο θύμα του 52χρονου, καθ’ ομολογίαν δράστη, η 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από τις αρχές Οκτωβρίου. Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στην Αλεξανδρούπολη και το «Τούνελ» άνοιξε αμέσως το φάκελο, πραγματοποιώντας βαθιά έρευνα. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι στις 30 Οκτωβρίου 2024 τη δολοφόνησε στο υπόγειο, όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών. Ενοχλήθηκε όταν άρχισε να φωνάζει στο τηλέφωνο, της έκλεισε το στόμα και τη στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Στη συνέχεια, πέταξε με το συνεργό του τη σορό της στα σκουπίδια.

Οι έρευνες πήραν δραματική τροπή όταν, στο δώμα του ίδιου κτιρίου, εντοπίστηκε η σορός μιας δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025.

Πρόκειται για τη 43χρονη Ευριδίκη (Βίκυ) Κουτσάκη, τα ίχνη της οποία είχαν χαθεί τον Ιούλιο του 2025. Το «Τούνελ» είχε αναδείξει τη μυστηριώδη εξαφάνισή της, φωτίζοντας το άγνωστο παρασκήνιο πριν το τελευταίο σημάδι ζωής της. Για τη Βίκυ, ο 52χρονος φερόμενος ως δράστης πρόβαλε διαφορετικό ισχυρισμό αναφέροντας ότι η γυναίκα, επίσης τοξικομανής, πέθανε στον ύπνο της, ενώ βρίσκονταν μαζί στο υπόγειο. Αντί να ειδοποιήσει τις Αρχές, όπως είπε, μετέφερε και απέκρυψε τη σορό της στο δώμα του κτιρίου κάτω από κουβέρτες.

Το πρόσωπο αυτό είχε εντοπιστεί από την εκπομπή πολύ πριν οι Αρχές φτάσουν στην αλήθεια. Το «Τούνελ» είχε μιλήσει ακόμη και με την οικογένειά του. Εκείνος, μάλιστα, είχε επιλέξει να ανταποκριθεί στις κλήσεις της εκπομπής, εμφανιζόμενος πρόθυμος να «βοηθήσει». Όχι για να αποκαλύψει την αλήθεια. Αλλά για να προλάβει. Να αποπροσανατολίσει και να κερδίσει χρόνο.

Όταν η επικοινωνία κόπηκε απότομα, η ομάδα της εκπομπής επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει ξανά μαζί του. Το τηλέφωνό του, όμως, δεν απαντούσε.

Η Αγγελική Νικολούλη, από τον αέρα της εκπομπής, του απηύθυνε έκκληση να καλέσει ξανά, ώστε να συνεχιστεί η συνομιλία και να διευκρινιστούν κρίσιμα σημεία και τελικώς κατάφερε να μιλήσει μαζί του.

Η εκπομπή αποκάλυψε ότι η αστυνομία ερευνά και άλλους ύποπτους θανάτους στην περιοχή. Με αφορμή αυτές τις έρευνες, το «Τούνελ» εντόπισε στο αρχείο του την υπόθεση της Δέσποινας Γεωργιάδου, της νεαρής μητέρας που κάποιοι πέταξαν νεκρή, επίσης στην περιοχή της Μενεμένης. Πρόκειται για μια υπόθεση που ακόμη αναζητά τον δρόμο της προς το φως· μια υπόθεση με πολλά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά χωρίς απαντήσεις — τουλάχιστον προς το παρόν.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Οι φίλοι και οι συγγενείς των δύο άτυχων γυναικών που μίλησαν στην εκπομπή περιέγραψαν έναν πόνο που δεν μπορεί κανείς να τον εκφράσει. Μίλησαν για την απώλεια, τον πόνο, αλλά και την οργή.

«Φρίκη! Τι να θάψει η οικογένεια της τώρα;…», είπε ο φίλος της Μαρίας που την φιλοξενούσε το τελευταίο διάστημα. «Πώς θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι; Τι θα θάψει; Το τίποτα; Καλά δεν ντρέπεται; Η αφορμή ήταν ότι φώναζε στο τηλέφωνο. Είναι απίστευτο… με μένα μιλούσε μάλλον. Δεν ξέρω πως να αισθανθώ. Δεν ξέρω τι θα τον κάνουν αλλά ό,τι και να του κάνουν, του αξίζει. Βρήκαν και άλλη κοπέλα νεκρή.. αυτό είναι θρασυδειλία και δεν ξέρουμε και τι άλλο έχει κάνει. Είναι απίστευτο … την πέταξε στα σκουπίδια και δεν βρέθηκε ποτέ».

Ο ίδιος δήλωσε πως δεν είχε ακούσει ποτέ το όνομα του δράστη. «Δεν είχα ακούσει ποτέ γι΄αυτόν. Δεν τον ξέρω καθόλου. Πρώτη φορά ακούω το όνομά του. Δεν με άφηνε να ξέρω τις παρέες της. Δεν ερχόταν ποτέ κανένας να την πάρει από εδώ. Αυτούς πρέπει να τους έβρισκε στο κέντρο».

Η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν είχε υποψιαστεί ότι ο δράστης ήταν ένας από την παρέα, καθώς από τις πληροφορίες που είχε δώσει τότε στην εκπομπή, το «Τούνελ» είχε καταφέρει να τον εντοπίσει.

«Στην αστυνομία είχα αναφέρει τότε με ονόματα όσους ήξερα, αλλά καθυστέρησαν πολύ να ξεκινήσουν τις έρευνες. Εγώ είχα τα πράγματα της Μαρίας και περίμενα πότε θα έρθουν να τα πάρουν και φυσικά, να καταθέσω, αφού ήμουν ο τελευταίος που έμενε μαζί της. Έπρεπε να αναλάβει το ανθρωποκτονιών μετά από εφτά μήνες για να γίνει έρευνα».

Η ψυχική του κατάρρευση αποτυπώθηκε στα τελευταία του λόγια. «Έφτασα στο σημείο να αναρωτιέμαι μήπως της έκανα εγώ κακό. Μήπως έγινε κάτι που δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο δύσκολα πέρασα όλο αυτό το διάστημα».

«Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να ακούσει ένας γονιός»

Μια άλλη φίλη της Μαρίας, με τη φωνή σπασμένη, μίλησε στο «Τούνελ» υπό το βάρος των τραγικών εξελίξεων: «Ξέραμε ότι η Μαρία δεν ζει… αλλά ένα τόσο τραγικό τέλος δεν το περιμέναμε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, κυρίως γιατί αγαπώ τη μαμά της. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να ακούσει ένας γονιός… Το παιδί της πεταμένο στα σκουπίδια; Ήταν ένα κορίτσι πάρα πολύ καλό. Της ζητούσες ένα και σου έδινε δέκα. Ό,τι κακό έκανε, το έκανε μόνο στον εαυτό της…»

Όπως λέει, οι γονείς της είχαν πάει στην Αστυνομία από τον Νοέμβριο. Την αναζητούσαν. Κανείς δεν έδωσε σημασία.

Οι μαρτυρίες για την 43χρονη Βίκυ

Για τη Βίκυ, οι μαρτυρίες ήταν γεμάτες θλίψη για τη ζωή που έσβησε πρόωρα… και για εκείνο το σκυλάκι που ήταν όλη της η οικογένεια.

Ο φίλος της, φανερά συγκινημένος, δήλωσε στο «Τούνελ»: «Δεν γνώριζα αυτόν τον χώρο που βρέθηκε… Μου είχε πει ότι ο δράστης ήταν παλιός της φίλος και ότι τον βρήκε τυχαία και είχαν πάει για καφέ. Μου είχε αναφέρει πως είχε ένα μεγάλο σπίτι, που ανήκε σε μια θεία του. Εγώ απόρησα που πήγε έτσι για καφέ, με κάποιον που ουσιαστικά δεν ήξερε καλά, και της το είπα. Όταν έμαθα ότι βρέθηκε το μόνο που σκέφτηκα ήταν να γίνει όπως πρέπει η κηδεία της. Να αναπαυτεί η ψυχούλα της… Να γυρίσει πίσω δεν γυρνάει… Θα πάω στον Δήμο να δω αν μπορούν να βοηθήσουν και θα βάλω κι εγώ ό,τι έχω, για να γίνει κάτι σωστό…»

Ο ίδιος στάθηκε και στο γεγονός που είχε αναφερθεί στην εκπομπή ότι η άτυχη γυναίκα είχε καταρρεύσει ψυχολογικά μετά την αρπαγή της αγαπημένης της σκυλίτσας, της Ρόζας.

Στο «Τούνελ» μίλησε και η Βάσω Χατζημανώλη, πρόεδρος του σωματείου «Καταφύγιο Ζώων» και μέλος της πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να βοηθήσει τη Βίκυ να βρει τη Ρόζα και επικοινώνησε με τη φιλοζωική οργάνωση που είχε δημοσιεύσει αγγελία υιοθεσίας για το σκυλάκι. «Δυστυχώς, δεν γνωρίζω ποια οικογένεια το πήρε… Δεν μου είπαν… ούτε ένα στοιχείο, ούτε ένα ίχνος. Είναι δυνατόν να παίρνεις ένα σκυλάκι και να το δίνεις τόσο εύκολα; Υπάρχουν διαδικασίες. Τα ζώα φιλοξενούνται, ελέγχεται αν έχουν τσιπάκι, περιμένουμε να βρεθεί ο ιδιοκτήτης. Δεν γίνεται έτσι. Για την κοπέλα το σκυλάκι ήταν οικογένεια… Ήταν όλη της η ζωή. Αυτές οι πρακτικές αμαυρώνουν τις προσπάθειες των σωματείων. »

Με δάκρυα στα μάτια και τα λόγια να κόβονται από τον λυγμό, μίλησε στην εκπομπή και οικογενειακή φίλη της άτυχης Βίκυς: «Τα έμαθα… τα έμαθα όλα… και δεν μπορώ να το πιστέψω… Τι θα γίνει τώρα το κορίτσι; Ποιος θα τη θάψει; Ήταν μια κούκλα… ένα παιδί ήσυχο… Πόσο έχω στεναχωρηθεί… Εγώ την τάιζα… την πότιζα… το γιαβρί μου…»

Σοκ στη γειτονιά του δράστη για το διπλό φονικό

Το «Τούνελ» βρέθηκε και στη γειτονιά του δράστη. Σε μια ήσυχη συνοικία, δίπλα σε σχολεία, όπου κανείς δεν μύρισε, δεν άκουσε, δεν υποψιάστηκε τίποτα.

Μια γειτόνισσα αναρωτιέται ακόμα: «Δεν καταλάβαμε τίποτα… ούτε μυρωδιά… ούτε σημάδι…». Άλλος γείτονας τον θυμάται μόνο από μακριά. Μια φιγούρα σιωπηλή, σχεδόν αόρατη. Κι όμως, το κακό ήταν εκεί. Όλο αυτό το διάστημα.