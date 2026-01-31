e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από Δευτέρα – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Σύνοψη από το

  • Το συνολικό ποσό των 74.003.000 ευρώ θα πληρώσουν από τη Δευτέρα 2 έως 6 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 99.862 δικαιούχους.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει συνολικά 26.918.000 ευρώ σε 35.361 δικαιούχους, καλύπτοντας εφάπαξ, εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ και παροχές όπως επιδόματα μητρότητας και ασθενείας.
  • Η ΔΥΠΑ θα πληρώσει 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Το συνολικό ποσό των 74.003.000 ευρώ θα πληρώσουν από τη Δευτέρα 2 έως 6 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 99.862 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • από τις 2 έως 6 Φεβρουαρίου 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • στις 3 Φεβρουαρίου 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • στις 5 Φεβρουαρίου 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει:

  • 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

