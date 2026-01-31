e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από Δευτέρα – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Το συνολικό ποσό των 74.003.000 ευρώ θα πληρώσουν από τη Δευτέρα 2 έως 6 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 99.862 δικαιούχους.
Αναλυτικά:
Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:
- από τις 2 έως 6 Φεβρουαρίου 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- στις 3 Φεβρουαρίου 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
- στις 5 Φεβρουαρίου 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει:
- 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».