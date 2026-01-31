Έρχεται έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – «Η κακοκαιρία της Κυριακής αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο»

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός κακοκαιρία βροχή καταιγίδα καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο αναμένεται να εκδώσει η ΕΜΥ τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κ. Θοδωρής Κολυδάς.

Μάλιστα, ο ίδιος επισημαίνει στην ανάρτησή του ότι «η κακοκαιρία της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο, με σαφή χρονική και χωρική διαβάθμιση των φαινομένων».

Αναλυτικά ο μετεωρολόγος έγραψε:

«ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η κακοκαιρία της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο, με σαφή χρονική και χωρική διαβάθμιση των φαινομένων. Το μέτωπο κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες υγρασίας, ενεργοποιώντας διαφορετικούς μηχανισμούς ανά περιοχή.

Στην Αττική, η βροχή εμφανίζεται νωρίς και κορυφώνεται τις πρωινές ώρες, κατά τη διέλευση του κύριου μετώπου. Η σύγκλιση των ανέμων στον Σαρωνικό και η τοπική ορογραφία ενισχύουν τις εντάσεις, δίνοντας αξιόλογα ύψη υετού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στη Θεσσαλία, το μέτωπο κινείται πιο αργά. Η υγρασία εγκλωβίζεται στον κάμπο και ενισχύεται από το ανάγλυφο της Πίνδου και του Ολύμπου, με αποτέλεσμα βροχές περίπου ίδιας έντασης αλλά μεγαλύτερης διάρκειας.

Το επεισόδιο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ένταση ευνοεί την Αττική, ενώ η διάρκεια και η ορογραφία γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ της Θεσσαλίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πού θα βρέξει περισσότερο δεν κρίνεται από το πιο «δυνατό» πέρασμα, αλλά από το πόσο επιμένει ο καιρός πάνω από κάθε περιοχή.

Από τα σημερινά μετεωγράμματα για την Αθήνα προκύπτει μέση τιμή 24ώρου 28 mm με ακρότατο worst-case από τα άκρα των 6ώρων έως ~50 mm/24ωρο . Για την περιοχή της Γλυφάδας έχουμε μέση τιμή 24Ωρου τα ~21 mm με ακρότατο (worst-case από τα άκρα των 6ώρων έως ~48 mm/24ωρο.

Περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη του καιρού μετά το έκτακτο δελτίο που περιμένουμε να εκδοθεί από την #ΕΜΥ .

Σημειώνουμε οτι το μετεώγραμμα αφορά μόνο ένα σημείο και ενδέχεται σε άλλες περιοχές να υπάρχουν αποκλίσεις λόγω τοπογραφίας ή άλλων παραγόντων. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των επισήμων φορέων.

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Star News (Official)».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σίδηρος: 4 συμπτώματα που δείχνουν ότι πρέπει να κόψετε αμέσως τα συμπληρώματα

Ο Kanye West ισχυρίζεται πως ένας τραυματισμός στο κεφάλι του προκάλεσε διπολική διαταραχή – Τι λέει η επιστήμη

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι μπορούν έως σήμερα να “ξεφουσκώσουν” τα εκκαθαριστικά του φόρου

Προσιτή στέγη: Προ των πυλών δύο παρεμβάσεις

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
10:36 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στην Ήπειρο – Ζημιές σε καλλιέργειες και ανησυχία για τη νέα κακοκαιρία

Προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Ήπειρο, για μια ακόμη φορά στη διάρκεια ...
09:24 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Δημογλίδου για 16χρονη Λόρα: «Όταν έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα οι γονείς της να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία»

Σε δηλώσεις προχώρησε το πρωί του Σαββάτου η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου...
09:07 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής – Kαθυστερήσεις στον προαστιακό 

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ενημερώνοντας ότι νωρίς το πρωί ...
08:42 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Αλφειός: Ανέβηκε η στάθμη στον ποταμό, κάλυψε τα νεκρά πρόβατα που είχαν εντοπιστεί – «Οι βροχές θα επιδεινώσουν την κατάσταση» λένε αγρότες 

Ανησυχία επικρατεί για την στάθμη του νερού στον ποταμό Αλφειό, η οποία «ανέβηκε», με αποτέλεσ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα