Έρχεται έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – «Η κακοκαιρία της Κυριακής αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο»

Έκτακτο δελτίο αναμένεται να εκδώσει η ΕΜΥ τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κ. Θοδωρής Κολυδάς.

Μάλιστα, ο ίδιος επισημαίνει στην ανάρτησή του ότι «η κακοκαιρία της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο, με σαφή χρονική και χωρική διαβάθμιση των φαινομένων».

Αναλυτικά ο μετεωρολόγος έγραψε:

«ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η κακοκαιρία της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο, με σαφή χρονική και χωρική διαβάθμιση των φαινομένων. Το μέτωπο κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες υγρασίας, ενεργοποιώντας διαφορετικούς μηχανισμούς ανά περιοχή.

Στην Αττική, η βροχή εμφανίζεται νωρίς και κορυφώνεται τις πρωινές ώρες, κατά τη διέλευση του κύριου μετώπου. Η σύγκλιση των ανέμων στον Σαρωνικό και η τοπική ορογραφία ενισχύουν τις εντάσεις, δίνοντας αξιόλογα ύψη υετού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στη Θεσσαλία, το μέτωπο κινείται πιο αργά. Η υγρασία εγκλωβίζεται στον κάμπο και ενισχύεται από το ανάγλυφο της Πίνδου και του Ολύμπου, με αποτέλεσμα βροχές περίπου ίδιας έντασης αλλά μεγαλύτερης διάρκειας.

Το επεισόδιο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ένταση ευνοεί την Αττική, ενώ η διάρκεια και η ορογραφία γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ της Θεσσαλίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πού θα βρέξει περισσότερο δεν κρίνεται από το πιο «δυνατό» πέρασμα, αλλά από το πόσο επιμένει ο καιρός πάνω από κάθε περιοχή.

Από τα σημερινά μετεωγράμματα για την Αθήνα προκύπτει μέση τιμή 24ώρου 28 mm με ακρότατο worst-case από τα άκρα των 6ώρων έως ~50 mm/24ωρο . Για την περιοχή της Γλυφάδας έχουμε μέση τιμή 24Ωρου τα ~21 mm με ακρότατο (worst-case από τα άκρα των 6ώρων έως ~48 mm/24ωρο.

Περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη του καιρού μετά το έκτακτο δελτίο που περιμένουμε να εκδοθεί από την #ΕΜΥ .

Σημειώνουμε οτι το μετεώγραμμα αφορά μόνο ένα σημείο και ενδέχεται σε άλλες περιοχές να υπάρχουν αποκλίσεις λόγω τοπογραφίας ή άλλων παραγόντων. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των επισήμων φορέων.

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Star News (Official)».