Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στην Ήπειρο – Ζημιές σε καλλιέργειες και ανησυχία για τη νέα κακοκαιρία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στην Ήπειρο – Ζημιές σε καλλιέργειες και ανησυχία για τη νέα κακοκαιρία

Προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Ήπειρο, για μια ακόμη φορά στη διάρκεια του φετινού χειμώνα. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα στη Σαγιάδα.

Αναλυτικά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στα Ιωάννινα οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται, με αποτέλεσμα το νερό που καταλήγει στον Καλαμά να δημιουργεί πλημμύρες σε εκτάσεις που υπάρχουν καλλιέργειες με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές, ενώ τα φερτά υλικά φράζουν τη ροή του ποταμού και επιτείνουν τα φαινόμενα υπερχείλισης.

Η εικόνα που παρουσιάζει το ποτάμι είναι ανησυχητική, και οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν ενόψει της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται από σήμερα.

Προβλήματα καταγράφονται και από κατολισθήσεις και καθιζήσεις, όπως στο χωριό Ματσούκι, όπου δρόμος και γήπεδο 5Χ5 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με περισσότερα από 20 μηχανήματα έργου να επιχειρούν σε σημεία του οδικού δικτύου όπου απαιτούνται παρεμβάσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σίδηρος: 4 συμπτώματα που δείχνουν ότι πρέπει να κόψετε αμέσως τα συμπληρώματα

Ο Kanye West ισχυρίζεται πως ένας τραυματισμός στο κεφάλι του προκάλεσε διπολική διαταραχή – Τι λέει η επιστήμη

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι μπορούν έως σήμερα να “ξεφουσκώσουν” τα εκκαθαριστικά του φόρου

Προσιτή στέγη: Προ των πυλών δύο παρεμβάσεις

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
11:13 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Έρχεται έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – «Η κακοκαιρία της Κυριακής αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο»

Έκτακτο δελτίο αναμένεται να εκδώσει η ΕΜΥ τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε αν...
09:24 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Δημογλίδου για 16χρονη Λόρα: «Όταν έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα οι γονείς της να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία»

Σε δηλώσεις προχώρησε το πρωί του Σαββάτου η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου...
09:07 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής – Kαθυστερήσεις στον προαστιακό 

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ενημερώνοντας ότι νωρίς το πρωί ...
08:42 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Αλφειός: Ανέβηκε η στάθμη στον ποταμό, κάλυψε τα νεκρά πρόβατα που είχαν εντοπιστεί – «Οι βροχές θα επιδεινώσουν την κατάσταση» λένε αγρότες 

Ανησυχία επικρατεί για την στάθμη του νερού στον ποταμό Αλφειό, η οποία «ανέβηκε», με αποτέλεσ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα