Μητσοτάκης για Ίμια: Υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες – Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες»

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τους τρεις ήρωες των Ιμίων στην επέτειο των 30 χρόνων, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα θωρακίζει την άμυνά της και πυκνώνει τις στρατηγικές της συμμαχίες.
  • «Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ‘γκρίζες ζώνες’ παρά μόνο γαλάζια νερά που δηλώνουν ότι η κυριαρχία και τα εθνικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα», τόνισε ο πρωθυπουργός.
  • Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για καθημερινή εθνική επαγρύπνηση, καθώς η Ελλάδα προβάλλει πάντα «την ισχύ των αξιών της» και «την αξία της ισχύος της».
«Πριν από 30 χρόνια, η αγάπη για την πατρίδα καθιστούσε αθάνατους στη συλλογική μας μνήμη τους Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό. Σήμερα, η Ελλάδα ανταποδίδει την τιμή στους τρεις ήρωες. Θωρακίζοντας την άμυνά της. Πυκνώνοντας τις στρατηγικές συμμαχίες της. Και σφυρηλατώντας την ενότητα της κοινωνίας μέσα από την πρόοδο της οικονομίας της», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του για την επέτειο της κρίσης των Ιμίων.

«Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ‘γκρίζες ζώνες’ παρά μόνο γαλάζια νερά που δηλώνουν ότι η κυριαρχία και τα εθνικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όποιες έωλες αμφισβητήσεις κι αν διατυπώνονται από τον οποιονδήποτε. Η πατρίδα αποκρούει τις αδιέξοδες εντάσεις. Το ίδιο, όμως, και κάθε προκλητική συμπεριφορά. Με ξεκάθαρο τρόπο. Όπως και όποτε η ίδια επιλέγει. Και στο επίπεδο που αρμόζει, κάθε φορά», τονίζει ο πρωθυπουργός.

«Άλλωστε η εμπειρία των Ιμίων διδάσκει ότι η εθνική επαγρύπνηση πρέπει να είναι καθημερινή. Γι’ αυτό υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες, με τη σκέψη σε όσες και όσους φορούν περήφανα το εθνόσημο στο στήθος. Γιατί στα δικά τους αισιόδοξα πρόσωπα καθρεφτίζεται η απόφαση της Ελλάδας να προβάλλει πάντα την ισχύ των αξιών της. Ταυτόχρονα, όμως, και την αξία της ισχύος της», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

