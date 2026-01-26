Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονική παράσταση – Η οικονόμος της  Άγκαθα Κρίστι αναζητεί έναν μυστηριώδη δολοφόνο – Από τη συγγραφέα Colleen Cambridge

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονική παράσταση. Η οικονόμος της  Άγκαθα Κρίστι αναζητεί έναν μυστηριώδη δολοφόνο. Από τη συγγραφέα Colleen Cambridge

Σε αυτή την υπέροχη ιστορία μυστηρίου, η Φιλίντα Μπράιτ –η ερασιτέχνης ντετέκτιβ και περίφημη οικονόμος της Άγκαθα Κρίστι– ανακαλύπτει έναν δολοφόνο να παραμονεύει στα παρασκήνια γνωστών θεατρικών σκηνών του Λονδίνου.

Η Φιλίντα Μπράιτ είναι στο στοιχείο της στο Μαλόουαν Χολ, σε αυτή την όμορφη έπαυλη στην αγγλική εξοχή, την οποία διατηρεί σε άριστη κατάσταση. Όμως, η πολύβουη μητρόπολη του Λονδίνου, όπου η διάσημη συγγραφέας και εργοδότριά της, Άγκαθα Κρίστι, έχει μετακομίσει προσωρινά, κάνει τη Φιλίντα να νιώθει έξω από τα νερά της. Όχι μόνο πρέπει να τα βγάλει πέρα με ελάχιστο προσωπικό, αλλά θα πρέπει να χαλιναγωγήσει έναν ευέξαπτο Γάλλο μάγειρα που έχει την εμφάνιση του Ηρακλή Πουαρό, αλλά όχι και τη φινέτσα του.

Όταν ένας άντρας, ο Άρτσιμπαλντ Άλστον (με τα αρχικά ΑΑ), βρίσκεται νεκρός, σε μια πολυθρόνα πάνω στη σκηνή του θεάτρου Αντελφάι, η πρώτη εντύπωση είναι ότι πέθανε από φυσικά αίτια.

Την επόμενη μέρα, όμως, ανακαλύπτεται ο άτυχος ηθοποιός που υποδυόταν τον Μπενβόλιο στο θέατρο Μπέλμοντ με διαλυμένο κεφάλι. Στη συνέχεια, προκύπτει και τρίτο θύμα, αυτή τη φορά η Κλόντια Καρμάικλ (με τα αρχικά ΚΚ). Οι παρηχήσεις των ονομάτων κάνουν πλέον προφανές το ολέθριο μοτίβο του δολοφόνου.

Ενώ εξαπλώνεται πανικός στον κόσμο του θεάτρου, όπου οι προλήψεις ανθούν, η Φιλίντα παρεμβαίνει για να βοηθήσει στην έρευνα.

Ο τρόπος δράσης του δολοφόνου εντοπίζεται εύκολα, ισχύει όμως το ίδιο και για το κίνητρό του; Θα προλάβει η Φιλίντα να ανακαλύψει την ταυτότητά του πριν πέσει η αυλαία για το επόμενο θύμα του;

