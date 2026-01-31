Ακίνητα: Τελευταία μέρα διορθώσεων και αλλαγών στο Ε9 για το 2025

Μέχρι σήμερα,31 Ιανουαρίου 2026 μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να κάνουν τις απαιτούμενες αλλαγές που σχετίζονται με την εικόνα των σπιτιών τους του 2025 και συγκεκριμένα στο Ε9 προκειμένου να μειώσουν το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ .
Ωστόσο όσοι έκαναν κάποιες μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους ή θα κάνουν σε αυτή απ’ την έναρξη του τρέχοντος έτους και έως το τέλος του, θα μπορούν να συνεχίσουν να δηλώνουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.
Τα βήματα
Συνεπώς οι πολίτες που αποκτούν ή που μεταβιβάζουν ακίνητα και τα στοιχεία δεν θα ενημερωθούν αυτόματα μέσω της εφαρμογής myProperty για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του γνωστού εντύπου Ε9 που αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό και την επιβολή του ΕΝΦΙΑ.
Οι φορολογούμενοι θα βρουν το Ε9 στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE και για να ενημερώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
- Θα πρέπει να επιλέξουν το έτος που θέλουν να υποβάλλουν Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας,θα πρέπει να επιλέξουν τη δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης
- Μπορούν να εισάγουν / να μεταβάλουν / να διαγράψουν ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).
- Εάν εισάγουν ακίνητο, τότε θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης θα πρέπει να κάνουν γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.
- Εάν μεταβάλλουν ακίνητο, τότε θα πρέπει να τροποποιήσουν μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.
- Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχει ο πολίτης πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
- Ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξουν, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.
- Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.
- Οποιαδήποτε ενέργεια και να κάνουν, αποθηκεύεται προσωρινά.
- Όταν ολοκληρώσουν τις μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης, τότε θα πρέπει να ελέγξουν το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.
- Θα πρέπει να επιλέξουν οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμούν, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.