Αλφειός: Ανέβηκε η στάθμη στον ποταμό, κάλυψε τα νεκρά πρόβατα που είχαν εντοπιστεί – «Οι βροχές θα επιδεινώσουν την κατάσταση» λένε αγρότες 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλφειός: Ανέβηκε η στάθμη στον ποταμό, κάλυψε τα νεκρά πρόβατα που είχαν εντοπιστεί – «Οι βροχές θα επιδεινώσουν την κατάσταση» λένε αγρότες 

Ανησυχία επικρατεί για την στάθμη του νερού στον ποταμό Αλφειό, η οποία «ανέβηκε», με αποτέλεσμα να καταγραφούν πλημμύρες στα Καλυβάκια πίσω από τα αναχώματα, αλλά και στην περιοχή κάτω από το φράγμα.

Ήδη από την Πέμπτη, στην περιοχή της Παπαδούς το ποτάμι μπήκε σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπως μεταδίδει το ilialive.

Όπως ανέφεραν αγρότες στην περιοχή Μακρισίων – Καλυβακίων, ο ποταμός, το πρωί της Παρασκευής ήταν σχετικά χαμηλά και μέσα σε λίγες ώρες η στάθμη του ανέβηκε κατά πολύ με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις πίσω από τα αναχώματα στα Καλυβάκια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, πέρα από τις καλλιέργειες που βρίσκονται εντός της όχθης, να βρεθούν πορτοκαλεώνες και σταφίδες κάτω από το νερό πίσω από το όριο του δρόμου.

«Οι βροχές που αναμένονται το Σαββατοκύριακο, θα επιδεινώσουν την κατάσταση» ανέφεραν οι αγρότες που ανησυχούν για την ταχύτητα που εξελίσσονται τα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς μέσα σε λίγες ώρες, από το πρωί έως το μεσημέρι της Παρασκευής, η στάθμη που ποταμού ανέβηκε πάρα πολύ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση στο φράγμα είναι δύσκολη, καθώς φερτά υλικά παρεμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού. Το πιο ανησυχητικό, όμως, είναι ότι ο Αλφειός πλημμύρισε και κάτω από το φράγμα.

Η στάθμη του ποταμού έχει ανέβει, με την Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Ηλείας όσο και του δήμου Πύργου, να βρίσκονται επί ποδός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φαινομένων, παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται.

Η στάθμη του Αλφειού κάλυψε τα νεκρά πρόβατα

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, σοβαρό προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Ηλείας ο εντοπισμός δεκάδων νεκρών προβάτων σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης μέσα στα νερά του ποταμού Αλφειού, κοντά στη γέφυρα, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα τις κτηνιατρικές και αυτοδιοικητικές αρχές.

Χθες το πρωί, βρέθηκε στο σημείο κλιμάκιο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, παρουσία της διευθύντριας της υπηρεσίας, Μπέκυς Σπυροπούλου, καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Φίλια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να εκτιμηθεί η κατάσταση.

Ωστόσο, η αιφνίδια άνοδος της στάθμης του ποταμού λόγω των βροχοπτώσεων, δυσχέρανε το έργο των ελεγκτών, καθώς μεγάλο μέρος των νεκρών ζώων είχε καλυφθεί από τα νερά, καθιστώντας αδύνατη την πλήρη καταγραφή τους αλλά και την ανάσυρσή τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σίδηρος: 4 συμπτώματα που δείχνουν ότι πρέπει να κόψετε αμέσως τα συμπληρώματα

Ο Kanye West ισχυρίζεται πως ένας τραυματισμός στο κεφάλι του προκάλεσε διπολική διαταραχή – Τι λέει η επιστήμη

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα: Έρχονται νέα ραβασάκια με πρόστιμα – Όλες οι λεπτομέρειες

ΗΠΑ: Πέφτει κατακόρυφα η τιμή του χρυσού και του ασημιού, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
09:24 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Δημογλίδου για 16χρονη Λόρα: «Όταν έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα οι γονείς της να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία»

Σε δηλώσεις προχώρησε το πρωί του Σαββάτου η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου...
09:07 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής – Kαθυστερήσεις στον προαστιακό 

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ενημερώνοντας ότι νωρίς το πρωί ...
08:12 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Κάτω Πατήσια: Καρέ καρέ η στιγμή που το ασθενοφόρο παραλαμβάνει τον 16χρονο που έπεσε θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού – «Του πήραν και τα παπούτσια»

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ασθενοφόρο παραλαμβάνει τον 16χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα...
07:37 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Σαββατοκύριακο με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Οι 6 περιοχές που βρίσκονται στο «μάτι» της νέας κακοκαιρίας

Βροχερός και άστατος θα είναι ο καιρός και σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, σε αρκετές περι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα