Κάτω Πατήσια: Καρέ καρέ η στιγμή που το ασθενοφόρο παραλαμβάνει τον 16χρονο που έπεσε θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού – «Του πήραν και τα παπούτσια»

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ασθενοφόρο παραλαμβάνει τον 16χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας στα Κάτω Πατήσια, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι 3 κουκουλοφόροι γρονθοκόπησαν δίχως έλεος αγόρι μόλις 16 ετών για να το ληστέψουν. Αφού του άρπαξαν τα χρήματα και το κινητό, σύμφωνα με την μαρτυρία του φίλου του, του πήραν ακόμη και τα παπούτσια.

Ο φίλoς του 16χρονου μιλώντας στο Star δηλώνει: «Τον έπιασαν και τον χτύπησαν, ήταν με μάσκες, του πήραν το κινητό, τα κλειδιά και τα παπούτσια. Φωνάξαμε ασθενοφόρο».

Όλα συνέβησαν σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους στα Πατήσια και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Αχαρνών. Ο ανήλικος με αίματα σε όλο του το σώμα και χωρίς παπούτσια, ζήτησε τις πρώτες βοήθειες από τα γύρω μαγαζιά.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star καταγράφει την στιγμή που το ασθενοφόρο παραλαμβάνει τον ανήλικο: