Κάτω Πατήσια: Καρέ καρέ η στιγμή που το ασθενοφόρο παραλαμβάνει τον 16χρονο που έπεσε θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού – «Του πήραν και τα παπούτσια»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κάτω Πατήσια: Καρέ καρέ η στιγμή που το ασθενοφόρο παραλαμβάνει τον 16χρονο που έπεσε θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού – «Του πήραν και τα παπούτσια»

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ασθενοφόρο παραλαμβάνει τον 16χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας στα Κάτω Πατήσια, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι 3 κουκουλοφόροι γρονθοκόπησαν δίχως έλεος αγόρι μόλις 16 ετών για να το ληστέψουν. Αφού του άρπαξαν τα χρήματα και το κινητό, σύμφωνα με την μαρτυρία του φίλου του, του πήραν ακόμη και τα παπούτσια.

Ο φίλoς του 16χρονου μιλώντας στο Star δηλώνει: «Τον έπιασαν και τον χτύπησαν, ήταν με μάσκες, του πήραν το κινητό, τα κλειδιά και τα παπούτσια. Φωνάξαμε ασθενοφόρο».

Όλα συνέβησαν σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους στα Πατήσια και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Αχαρνών. Ο ανήλικος με αίματα σε όλο του το σώμα και χωρίς παπούτσια, ζήτησε τις πρώτες βοήθειες από τα γύρω μαγαζιά.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star καταγράφει την στιγμή που το ασθενοφόρο παραλαμβάνει τον ανήλικο:

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

BPA: Κοινή ουσία που βρίσκεται στα πλαστικά κάνει τις γυναίκες αρρενωπές και τους άνδρες θηλυπρεπείς

Ένα από αυτά τα κορίτσια που μοιάζουν βγαλμένα από το Squid Game διαφέρει – Μόνο αν έχετε άψογη όραση θα το εντοπίσετε

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα: Έρχονται νέα ραβασάκια με πρόστιμα – Όλες οι λεπτομέρειες

ΗΠΑ: Πέφτει κατακόρυφα η τιμή του χρυσού και του ασημιού, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
07:37 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Σαββατοκύριακο με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Οι 6 περιοχές που βρίσκονται στο «μάτι» της νέας κακοκαιρίας

Βροχερός και άστατος θα είναι ο καιρός και σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, σε αρκετές περι...
07:30 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ίμια: Σε ισχύ η απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας 

Σε ισχύ είναι από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 2 Φεβ...
07:13 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Ιανουαρίου

Σάββατο 31 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα: ...
06:31 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (31/1) στην Αθήνα και σε άλλες 15 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα