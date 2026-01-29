Κάτω Πατήσια: Άγνωστοι χτύπησαν και λήστεψαν 16χρονο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε χθες Τετάρτη, ένας 16χρονος από το Μπαγκλαντές στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σοβαρά τραυματισμένος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια, όταν τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορώντας κουκούλες επιτέθηκαν στον ανήλικο με μπουνιές και κλωτσιές. Αφού τον ακινητοποίησαν του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή στα γύρω στενά.

Ο ανήλικος σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Η αστυνομία που διενεργεί έρευνα για το περιστατικό προσπαθεί μέσω βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσει τους δράστες.

Πηγή: Ertnews