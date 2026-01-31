ΕΕ: Νέα ρεκόρ στην Ανανεώσιμη Παραγωγή Ενέργειας – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές κατέγραψε το 2025 σειρά από νέα ρεκόρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σημαντική συμβολή της Ελλάδας, που περιλαμβάνεται στην ομάδα των χωρών της ΕΕ με τις υψηλότερες επιδόσεις στον τομέα.

Σύμφωνα με την έκθεση European Electricity Review 2026 του ενεργειακού think tank Ember, για πρώτη φορά το 2025 η αιολική και ηλιακή παραγωγή στην ΕΕ ξεπέρασε την παραγωγή από ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, φυσικό αέριο), ρεκόρ που επιτεύχθηκε παρά την αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου. Η Ελλάδα κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό στη χρήση άνθρακα για ηλεκτροπαραγωγή και βρίσκεται στην τρίτη θέση της ΕΕ ως προς τη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στην παραγωγή ρεύματος.

Συγκεκριμένα:

Το μερίδιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά (16,9 %) και φωτοβολταϊκά (13,2 %) στην ΕΕ έφθασε το 2025 σωρευτικά στο 30 % με τα ορυκτά καύσιμα στο 29 %. Συνολικά το μερίδιο των ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά) κάλυψε το 48 % της παραγωγής ρεύματος.

Η παραγωγή από φωτοβολταϊκά σημείωσε νέο ρεκόρ φθάνοντας στις 369 τερραβατώρες σημειώνοντας αύξηση άνω του 20% για τέταρτη συνεχή χρονιά και φτάνοντας το 13% της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. “Η ηλιακή ενέργεια, σημειώνεται στην έκθεση, αυξήθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ και αντιπροσώπευε περισσότερο από το ένα πέμπτο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες”.

Το 2025, όλες οι χώρες της ΕΕ σημείωσαν αύξηση στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το μερίδιο της ηλιακής ενέργειας στην ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ αυξήθηκε σε ιστορικό υψηλό άνω του 13%, με την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες να καταγράφουν μερίδια ηλιακής ενέργειας άνω του 20%.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στη τρίτη θέση μεταξύ των “27” (μετά την Ουγγαρία και την Κύπρο, πάνω από την Ισπανία και την Ολλανδία) ως προς τη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στην παραγωγή ρεύματος.

Στον αντίποδα, η παραγωγή ρεύματος από άνθρακα έπεσε σε ιστορικό χαμηλό τόσο στην ΕΕ (9,2%) όσο και στη χώρα μας που υποχώρησε στο 5 %. Η εξέλιξη είναι εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν 10 χρόνια ο άνθρακας κάλυπτε το ένα τέταρτο της ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι 19 χώρες – μέλη της ΕΕ έχουν μηδενική ή μικρότερη από 5% συμμετοχή του άνθρακα στο ενεργειακό τους μείγμα. Η Ιρλανδία σταμάτησε να καίει άνθρακα τον Ιούνιο του 2025 ενώ τον Απρίλιο, η Φινλανδία κατάργησε de facto τον άνθρακα, νωρίτερα από την προθεσμία που είχε θέσει για την πλήρη απανθρακοποίηση στα μέσα του 2029

Η ηλεκτροπαραγωγή φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 8% σε σύγκριση με το 2024, κυρίως λόγω της μείωσης της παραγωγής των υδροηλεκτρικών . Αυτό οδήγησε τη δαπάνη για εισαγωγή φυσικού αερίου του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ — 16% πάνω από το προηγούμενο έτος. Οι απότομες αυξήσεις των τιμών κατά τις ώρες αιχμής της κατανάλωσης φυσικού αερίου οδήγησαν στην ετήσια αύξηση των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε 21 χώρες της ΕΕ το 2025.