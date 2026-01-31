Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής – Kαθυστερήσεις στον προαστιακό 

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ενημερώνοντας ότι νωρίς το πρωί σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή της Ιεράς Οδού.

Μάλιστα, λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη αναχώρησε με 63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονται και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, στις 06:05 σήμερα το πρωί, σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Ιεράς Οδού, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατόπιν ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος, η σιδηροδρομική κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 07:40.

Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονται και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».