Δημογλίδου για 16χρονη Λόρα: «Όταν έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα οι γονείς της να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία»

  • Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα, ταξίδεψε στην Αθήνα και αγόρασε εισιτήριο για Γερμανία. «Όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία».
  • Η εταιρεία από την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο «δεν απάντησε ποτέ στην Ελληνική Αστυνομία», παρά τις τρεις υπομνήσεις. Οι γερμανικές Αρχές επικοινώνησαν με συγγενικό πρόσωπο, αλλά η Λόρα δεν βρισκόταν μαζί του.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. «θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, γι’ αυτό ακριβώς και έχουν χαθεί εντελώς τα ίχνη της από τη χώρα μας». Έχει βρεθεί συγγενής της από τις γερμανικές Αρχές, χωρίς όμως να δοθούν πληροφορίες.
Σε δηλώσεις προχώρησε το πρωί του Σαββάτου η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα.

«Η Λόρα εξαφανίστηκε πρωινές ώρες στις 8 Ιανουαρίου από την περιοχή στην οποία διαμένει στην Πάτρα, έφτασε στην Αθήνα άμεσα γιατί φαίνεται ότι πήρε κάποιο ταξί, όπως αποκαλύφθηκε τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα από βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και φαίνεται ότι έβγαλε ένα εισιτήριο για τις πεντέμισι το απόγευμα για κάποια πόλη της Γερμανίας.

Όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, αναφερόμενη στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης, μετά και τη δημοσιοποίηση βίντεο-ντοκουμέντου από τη στιγμή που η κοπέλα αγόρασε εισιτήριο για να φύγει για Φρανκφούρτη.

«Η εταιρεία από την οποία γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το εν λόγω εισιτήριο δεν απάντησε ποτέ στην Ελληνική Αστυνομία»

Η Κ. Δημογλίδου, άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην έχει ταξιδέψει τελικά η 16χρονη στο εξωτερικό, καθώς όπως τόνισε «δυστυχώς, παρόλο που έχουν γίνει τρεις φορές 12, 16 και 18/01 διαφορετικά έγγραφα προς όλες τις εταιρείες με τις οποίες μπορεί κάποιος να ταξιδέψει αεροπορικώς προς τη Γερμανία, υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία, από την οποία γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το εν λόγω εισιτήριο που δεν απάντησε ποτέ στην Ελληνική Αστυνομία, παρόλο που στην τρίτη υπόμνηση αναφερόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή αυτού του παιδιού».

Πρόσθεσε δε ότι: «Παρόλο που εμείς δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο για το αν το παιδί έχει ταξιδέψει από τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, οι αστυνομικοί μέσω Europol επικοινώνησαν με τις Αρχές της Γερμανίας, καθώς υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκεί. Οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδελφό της. Γνώριζαν όμως ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά αυτό το παιδί στην Γερμανία και ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας πρέπει να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία».

«Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία»

Όπως τόνισε η Κ. Δημογλίδου, «το παιδί αποχωρεί από την Ομόνοια από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο, εισέρχεται σε λεωφορείο το οποίο οδηγεί τους ταξιδιώτες στον διεθνή αερολιμένα και φαίνεται ότι από εκεί όντως έχει ταξιδέψει, χωρίς, ξαναλέω να το έχουν επιβεβαιώσει, ούτε η αεροπορική εταιρία, ούτε οι γερμανικές Αρχές.

Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, γι’ αυτό ακριβώς και έχουν χαθεί εντελώς τα ίχνη της από τη χώρα μας. Έχει βρεθεί συγγενής της από τις γερμανικές Αρχές, χωρίς βέβαια να μπορεί να μας δοθεί κάποια πληροφορία. Μάλιστα έχουμε επικοινωνήσει και με άλλες χώρες στις οποίες υπήρχαν συγγενείς, με τους οποίους δεν φαίνεται βέβαια να έχει επικοινωνία το παιδί».

 

