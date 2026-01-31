Αρχεία Επστάιν: Νέες αποκαλυπτικές φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου να σκύβει πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα

Όλο και περισσότερες πληροφορίες και ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις δραστηριότητες του Τζέφρι Επστάιν, μετά τη δημοσιοποίηση πάνω από 3 εκατομμυρίων αρχείων από αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Νέες ανησυχητικές φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα αρχεία του πρώην καταδικασμένου χρηματιστή φαίνεται να δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου να σκύβει πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Στις τρεις φωτογραφίες που δημοσιεύει η DailyMail, ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο πρίγκιπας Άντριου φαίνεται να σκύβει πάνω από τη γυναίκα που είναι ξαπλωμένη με το πρόσωπο προς τα πάνω και τα χέρια απλωμένα.

Σε μια από τις φωτογραφίες κοιτάζει κατευθείαν την κάμερα, ενώ σε μια άλλη έχει τοποθετήσει το αριστερό του χέρι στο στομάχι της γυναίκας.

Ο άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι ο πρώην Δούκας του Γιορκ, είναι ξυπόλητος και φοράει τζιν και λευκό πόλο, καθώς και ένα ασημένιο ρολόι. Σημειώνεται ότι στις φωτογραφίες φαίνεται και ένα άλλο άτομο, που κάθεται σε μια καρέκλα με λεοπάρ μοτίβο και έχει τα πόδια του πάνω στο τραπέζι.

Δεν είναι σαφές πότε και πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες

Όπως και με μεγάλο μέρος του υλικού που δημοσιεύθηκε στα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, δεν είναι σαφές πότε και πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες και δεν παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Τον περασμένο μήνα, σε μια άλλη παρτίδα αρχείων δημοσιεύθηκε μια φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου ξαπλωμένο στα πόδια πέντε γυναικών στο Sandringham.

Όπως έγινε γνωστό χθες το βράδυ δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι έχουν γίνει «εκτεταμένες διαγραφές» στα έγγραφα.

Οι διαγραφές περιλαμβάνουν πληροφορίες με προσωπικά στοιχεία των θυμάτων, ιατρικά αρχεία, οποιαδήποτε απεικόνιση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια ενεργή έρευνα ή οτιδήποτε απεικονίζει θάνατο ή σωματική κακοποίηση.

Ο Μπλανς πρόσθεσε ότι έχουν θολώσει τα πρόσωπα όλων των γυναικών, εκτός από την έμπορο σεξ Γκισλέιν Μάξγουελ, αλλά δεν έχουν επεξεργαστεί τα πρόσωπα των ανδρών.

Ο πρίγκιπας Άντριου προσκάλεσε τον Επστάιν σε δείπνο στο Μπάκιγχαμ

Μεταξύ των εγγράφων ήταν η αποκάλυψη ότι ο Άντριου προσκάλεσε τον Τζέφρι Επστάιν σε δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ λίγες μέρες μετά τη λήξη της κατ’ οίκον κράτησής του. Υποσχέθηκε «μεγάλη ιδιωτικότητα» στον παιδεραστή λίγο μετά την αποφυλάκισή του, μετά από καταδίκη για προσέλκυση ανηλίκου.

Στο εκπληκτικό email, από τον Σεπτέμβριο του 2010, ο Επστάιν ζήτησε «ιδιωτικό χρόνο» κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Λονδίνο, στο οποίο ο πρίγκιπας Άντριου απάντησε: «Θα μπορούσαμε να δειπνήσουμε στο Buckingham Palace και να έχουμε πολλή ιδιωτικότητα».

Δεν είναι σαφές αν η προσφορά έγινε αποδεκτή. Αλλά μόλις δύο ημέρες αργότερα, οι δύο άνδρες επανήλθαν σε επαφή μέσω email, με τον Epstein να ρωτά τον τότε πρίγκιπα «η [Ghislaine Maxwell] είναι εδώ μαζί μου… τι κάνεις;».

Ο Άντριου απάντησε ότι είχε «γεύμα με έναν πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και μετά θα πάει σε μια μυστική υπηρεσία πληροφοριών», πριν πει στον Επστάιν: «Χαίρομαι που θα έρθεις εδώ στο BP [Μπάκιγχαμ Παλάς]. Έλα με όποιον θέλεις και θα είμαι εδώ ελεύθερος από τις 16:00 περίπου».

Η ανταλλαγή αυτή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας από τις πρώτες διαμονές του Επστάιν εκτός των ΗΠΑ, αφού είχε εκτίσει ποινή 13 μηνών για σεξουαλικά εγκλήματα, κυρίως στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς, μετά από μια ευνοϊκή συμφωνία με τους εισαγγελείς.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Επστάιν είχε προσφερθεί να οργανώσει ένα δείπνο για τον πρίγκιπα Άντριου με μια «έξυπνη, όμορφη και αξιόπιστη» 26χρονη Ρωσίδα, λέγοντας: «Έχει το email σου».

Ο πρίγκιπας, ο οποίος θα ήταν 50 ετών τότε, απάντησε ότι θα ήταν «ευτυχής να την δει». Και ρώτησε χαρούμενα τον καταδικασμένο παιδόφιλο, του οποίου η κατ’ οίκον κράτηση είχε λήξει λίγες μέρες νωρίτερα: «Είναι ωραίο να είσαι ελεύθερος;»

Ο Άντριου αντιμετωπίζει μια νέα σειρά ταπεινώσεων μετά την μεγαλύτερη μέχρι τώρα διαρροή εγγράφων του Επστάιν, που περιέχουν χιλιάδες αναφορές σε αυτόν. Ο Λόρδος Μάντελσον και ο Μπιλ Γκέιτς επίσης εμπλέκονται περαιτέρω στο σκάνδαλο Επστάιν.