Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 2 οδηγοί που έτρεχαν με ταχύτητα πάνω από 160 χλμ/ώρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 2 οδηγοί που έτρεχαν με ταχύτητα πάνω από 160 χλμ/ώρα

Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθησαν δυο οδηγοί τα ξημερώματα, καθώς ανέπτυξαν σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από την επιτρεπόμενη στην περιφερειακή οδό και στο δρόμο προς τα Μουδανιά, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοινωση της αστυνομίας, αρχικά συνελήφθη ένας 43χρονος ο οποίος βρέθηκε στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, να κινείται με ταχύτητα 169 χλμ/ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 90 χλμ/ώρα. Ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη 01:30.

Λίγες ώρες αργότερα στις 04:30 αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 26χρονο, ο οποίος εντοπίσθηκε στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης να κινείται με αυτοκίνητο με 164 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο ταχύτητας μόλις τα 60 χλμ/ώρα.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας έχουν όσοι ζουν πολλά χρόνια – Τι προδιαθέτει για πρόωρο θάνατο

Σίδηρος: 4 συμπτώματα που δείχνουν ότι πρέπει να κόψετε αμέσως τα συμπληρώματα

ΔΥΠΑ: Ποια είναι τα προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας που “τρέχουν” για ανέργους

ΗΠΑ: Το ομοσπονδιακό κράτος βρίσκεται σε μερικό «shutdown» -Πόσο θα διαρκέσει και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
12:39 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Δωρεά μελέτης του Δήμου Κηφισιάς προς τον Δήμο Μεγίστης (Καστελλόριζο) για την κατασκευή αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής σε αθλητικό χώρο

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς εγκρίθηκε η δωρεά μελέτης κατασκευής αποδ...
12:35 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Φως στο Τούνελ: Είχε προσφερθεί να βοηθήσει με την εξαφάνιση της 46χρονης ενώ την είχε στραγγαλίσει μέχρι θανάτου – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την 43χρονη 

Νέες πληροφορίες για τις δολοφονίες 2 γυναικών στη Θεσσαλονίκη βλέπουν το φως της δημοσιότητας...
12:17 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Αναζητούνται λύσεις για το κυκλοφοριακό χάος στην Αττική – Το σενάριο για flyover στον Κηφισό και αποκέντρωση επιχειρήσεων

Όμηροι του κυκλοφοριακού χάους είναι οι οδηγοί στην Αττική: Το καθημερινό μποτιλιάρισμα ταλαιπ...
11:45 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του 20χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ που νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου – «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω του»

«Σταθερή», χαρακτήρισε την κλινική κατάσταση του 20χρονου τραυματία από το τροχαίο δυστύχημα π...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα