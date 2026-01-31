Δένδιας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της

Σύνοψη από το

  • Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάται η μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ.
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προέβη σε σχετική ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ με αφορμή την επέτειο.
  • Στην ανάρτησή του, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Δένδιας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της

Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ.

Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της.

Αυτό αναφέρει με σημερινή ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σίδηρος: 4 συμπτώματα που δείχνουν ότι πρέπει να κόψετε αμέσως τα συμπληρώματα

Ο Kanye West ισχυρίζεται πως ένας τραυματισμός στο κεφάλι του προκάλεσε διπολική διαταραχή – Τι λέει η επιστήμη

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι μπορούν έως σήμερα να “ξεφουσκώσουν” τα εκκαθαριστικά του φόρου

Προσιτή στέγη: Προ των πυλών δύο παρεμβάσεις

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
10:15 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης για Ίμια: Υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες – Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες»

«Πριν από 30 χρόνια, η αγάπη για την πατρίδα καθιστούσε αθάνατους στη συλλογική μας μνήμη τους...
07:45 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ίμια 30 χρόνια μετά: Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι άγνωστες πτυχές

Τρεις δεκαετίες μετά την τραγωδία στα Ίμια, με την θυσία των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ν...
00:06 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από την Παρασκευή (30/01), το σχέδιο νόμου του Υπουρ...
22:56 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Δημοσκόπηση MRB: Το 33% των αναποφάσιστων «βλέπει» την Καρυστιανού πρώτο κόμμα

Την Παρασκευή το βράδυ δόθηκε στη δημοσιότητα το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB. Σε αυ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα