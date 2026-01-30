Βιολάντα: Διευρυμένη εισαγγελική έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στα Τρίκαλα – Οι αποκαλύψεις για το αδήλωτο υπόγειο, οι καταθέσεις-«φωτιά» και το νέο βίντεο

Κρίσιμα στοιχεία και ερωτήματα προκύπτουν από τις αποκαλύψεις του enikos.gr για το αδήλωτο υπόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, και από τις καταθέσεις εργαζομένων και μαρτύρων στις αρμόδιες αρχές, σχετικά με τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας, που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή, διευρυμένη εντολή της εισαγγελέως Τρικάλων για λεπτομερή έρευνα σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα, έχει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συντάξει το πόρισμά της με τις λεπτομέρειες της τραγωδίας. Στο πλαίσιο αυτό, στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΔΑΕΕ, σε εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, εκτός από τις ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης, μπαίνουν και όλες οι υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.

Η ΔΑΕΕ παρέλαβε την εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση την Πέμπτη, και ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την πλήρη διαλεύκανση της τραγικής υπόθεσης.

Η έρευνα στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις:

1. Στο τεχνικό κομμάτι, που αφορά στην διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που την προκάλεσαν, με αποτέλεσμα την πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου και τη φονική έκρηξη και,

2. Στη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να διευκρινιστεί αν κάτι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι ευθύνες αν και όπου εντοπιστούν.

Το αδήλωτο υπόγειο

Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρίσκεται ο μεγάλος υπόγειος χώρος στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας. Το enikos.gr αποκάλυψε επίσημα έγγραφα που είχαν κατατεθεί από την ίδια την εταιρεία στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα οποία δεν αποτυπώνεται η ύπαρξη υπόγειου χώρου, στοιχείο που θέτει κρίσιμα ερωτήματα στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η ύπαρξη του υπόγειου χώρου δεν καταγράφεται ούτε στο διάγραμμα κάλυψης, που κατατέθηκε ηλεκτρονικά εντός του 2025, ούτε στο τοπογραφικό διάγραμμα της επιχείρησης, ούτε σε έγγραφο που αφορά την άδεια δόμησης.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (29/1) το enikos.gr αποκάλυψε πως σε αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2019 από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις που αφορούσαν την χωροθέτηση των δύο υπόγειων και δύο υπέργειων δεξαμενών υγραερίου. Παρά τα συγκεκριμένα ευρήματα, όμως, η Περιφέρεια, είχε προχωρήσει στη χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, θέτοντας προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση και επανατοποθέτηση των δεξαμενών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι καταθέσεις-«φωτιά»

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, από τις μαρτυρίες προκύπτει ότι το τελευταίο διάστημα πριν από το δυστύχημα πολλοί εργαζόμενοι αντιλαμβάνονταν έντονη μυρωδιά θείου στους χώρους εργασίας. Άλλοι μιλούν για περίοδο ενός μήνα και άλλοι για αρκετούς μήνες.

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι ενημέρωναν τους υπεύθυνους βάρδιας και τον τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος «αρνείται ότι έφτασε στα αυτιά του αυτή η υπόδειξη».

Σχετικά με το «πώς θα μπορούσε να γίνει αισθητή αυτή η μυρωδιά», ο Τάσος Τέλλογλου ανέφερε: «Υπάρχει φορητός μετρητής, το λεγόμενο μανόμετρο, και το ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο φορητός μετρητής για το προπάνιο. Οι αρχές λένε ότι δεν έγινε αυτή η μέτρηση».

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε δύο εκρήξεις με διαφορά 6 δευτερολέπτων

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο, που δημοσίευσε το trikalaola.gr, φαίνεται ότι έγιναν δύο εκρήξεις στο εργοστάσιο. Στα πλάνα φαίνεται η αρχική έκρηξη, και έπειτα από 6 δευτερόλεπτα καταγράφεται μία δεύτερη παρατεταμένη έκρηξη.

Η ανάρτηση Παπαστεργίου

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης με ανάρτησή του στα social media, αποκάλυψε ότι ο ίδιος ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, το 2007, συμμετείχε στις μελέτες του εργοστασίου Βιολάντα .

«Πέντε μέρες μετά την τραγωδία στην Βιολάντα και προφανώς το κλίμα στην πόλη μου, τα Τρίκαλα, συνεχίζει να είναι βαρύ, με τη θεσσαλική γη να υποδέχεται τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.

Μια τραγωδία που όλοι ζήσαμε και ζούμε από κοντά, καθώς οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής έκαναν γρήγορα και με ακρίβεια τη δουλειά τους.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γνωρίζω ένα πρώιμο κομμάτι της ιστορίας αρκετά καλά, αφού το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης.

Μελέτες που εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους, τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ συνέχισαν στην πορεία άλλοι συνάδελφοι μηχανικοί, λόγω των συνεχών επεκτάσεων αλλά και της μετέπειτα εκλογής μου στο Δήμο.

Διαβάζω με μεγάλη συγκίνηση τις ιστορίες των γυναικών που χάθηκαν. Είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα στις οικογένειές τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στις μικρές κοινωνίες μας, αυτό είναι κάτι που ευτυχώς ακόμη λειτουργεί.

Παρακολουθώ επίσης με ενδιαφέρον την λεπτομερή δουλειά που κάνουν η Δικαιοσύνη και οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Γιατί το χρωστάμε στις γυναίκες αυτές και τις οικογένειές τους. Και γιατί πρέπει να δούμε τί πήγε λάθος για να μην επαναληφθεί», αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Σε κλίμα οδύνης οι κηδείες της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη και της Ελένης Κατσαρού

Σε κλίμα οδύνης και με δεκάδες αναπάντητα «γιατί» να πλανώνται, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την Παρασκευή, την 45χρονη Ελένη Κατσαρού, και την 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, που έχασαν την ζωή τους, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού, τελέστηκε στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στα Τρίκαλα.

Η κηδεία της 42χρονης Βασιλικής τελέστηκε στην Φιλύρα Τρικάλων. Τραγικές φιγούρες ήταν ο σύζυγος, τα παιδιά και οι γονείς της.

Την Πέμπτη, στις κηδείες των τριών εργαζομένων γυναικών επικρατούσε θλίψη και οργή. Η Αναστασία, η Αγάπη και η Σταυρούλα οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.