Ιταλία: Άγγελος που μοιάζει στη Μελόνι «εμφανίστηκε» ξαφνικά σε τοιχογραφία εκκλησίας – Βίντεο

  • Σάλος έχει προκληθεί στην Ιταλία με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, που αποκάλυψε ότι, έπειτα από συντήρηση τοιχογραφίας σε εκκλησία της Ρώμης, ένα αγγελάκι απέκτησε χαρακτηριστικά που θυμίζουν έντονα εκείνα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.
  • Ο ιερέας της εκκλησίας δήλωσε ότι “πράγματι, υπάρχει μια ομοιότητα”, ενώ η παρέμβαση φέρεται να πραγματοποιήθηκε από καθολικό νεωκόρο και όχι από επαγγελματία συντηρητή.
  • Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος χαρακτήρισε “απαράδεκτο” το συμβάν και ζήτησε την άμεση παρέμβαση του υπουργού Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Άγγελος που μοιάζει στη Μελόνι «εμφανίστηκε» ξαφνικά σε τοιχογραφία εκκλησίας – Βίντεο
repubblica

Σάλος έχει προκληθεί στην Ιταλία με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, που αποκάλυψε ότι, έπειτα από συντήρηση τοιχογραφίας η οποία βρίσκεται στην γνωστή εκκλησία της Ρώμης “Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα”, ένα πρώην απλό αγγελάκι απέκτησε χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία θυμίζουν έντονα εκείνα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Ο ιερέας της εκκλησίας δήλωσε ότι “πράγματι, υπάρχει μια ομοιότητα”, αλλά πρόσθεσε ότι οι όποιοι έλεγχοι, κατά την διάρκεια των εργασιών, θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων.

Ο Τύπος πρόσθεσε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν φέρεται να πραγματοποιήθηκε από επαγγελματία συντηρητή, αλλά από καθολικό νεωκόρο ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ονομάζεται Μπρούνο Βαλεντινέτι.

Στο παρελθόν, φέρεται να συνεργάστηκε σε τοιχογραφίες που είχε παραγγείλει, για έπαυλή του, ο Σίλβιο Mπερλουσκόνι.

Έως τώρα, η Τζόρτζια Μελόνι δεν σχολίασε το όλο θέμα. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος, όμως, χαρακτήρισε “απαράδεκτο” το συμβάν και ζήτησε την άμεση παρέμβαση του υπουργού Πολιτισμού, Αλεσσάντρο Τζούλι, όπως και της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Αιώνιας Πόλης.

