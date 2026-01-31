«Κόκκινος συναγερμός» για την κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα – Ποιες περιφέρειες τέθηκαν σε «Red Code»

Σύνοψη από το

  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» (red code) μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται αύριο.
  • Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, με βροχές, καταιγίδες, πιθανώς χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, αναμένονται αύριο Κυριακή στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, ενώ οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές με κίνδυνο κατολισθήσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός
Πηγή: Intime

Σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, για αύριο.

Ειδικότερα, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν αύριο, Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026, τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Αύριο, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

β. Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

γ. Μεθαύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Σε κατάσταση Red code η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση τις παραπάνω προβλέψεις, έθεσε τις εξής περιοχές:

• Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

• Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

• Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

• Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

