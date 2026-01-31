Ιράν: Eκρήξεις με τουλάχιστον 5 νεκρούς και 14 τραυματίες – Bίντεο

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε κτίριο της Μπαντάρ Αμπάς, ενός λιμανιού του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.

Αρχικά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, μόνο τραυματισμοί, ωστόσο αργότερα τοπικός αξιωματούχος δήλωσε σε τοπικά ΜΜΕ ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το Skynews, θύμα είναι ένα τετράχρονο κορίτσι.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιορισθεί η αιτία, διευκρίνισε ο Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το Irna.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ένα μέρος της πρόσοψης του κτιρίου έχει ανατιναχθεί.

🚨🇮🇷 BREAKING: Multiple explosions were reported in a residential building in the Azadegan neighborhood of Bandar Abbas in southern Iran. Initial reports indicating a gas leak as the cause. pic.twitter.com/B0MU3KWX41 — PLT Report (@pltreport) January 31, 2026

Άλλα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρονται επίσης στην έκρηξη, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία της.

Η έκρηξη σημειώνεται σε ένα τεταμένο πλαίσιο καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ανέπτυξε αρμάδα πλοίων στον Κόλπο, μεταξύ των οποίων το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

Έπειτα από φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ένοπλος βραχίονας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσαν ότι κτίρια των ναυτικών δυνάμεών τους στην επαρχία Χορμοζγκάν τέθηκαν στο στόχαστρο, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Νωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι “εντελώς ψευδείς”.

Έκρηξη και στην Αχβάζ με 4 νεκρούς

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, στην Αχβάζ, στην επαρχία Κουζεστάν (νοτιοδυτικά), στα σύνορα με το Ιράκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Συνεργεία διάσωσης άρχισαν να καθαρίζουν μπάζα για να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

A second blast hit a residential building in southern Iran, this time in the city of Ahvaz, on Saturday, killing four members of one family, local media reported. Officials said the explosion struck the Kianshahr neighborhood, with two others pulled alive from the rubble.… pic.twitter.com/0i7G6Va49s — Iran International English (@IranIntl_En) January 31, 2026

Το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στο Ιράν, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι και οι δύο εκρήξεις διερευνώνται, αλλά δεν παρέχουν περισσότερες πληροφορίες.

A powerful explosion was reported in the Azadegan district of Bandar Abbas, Hormozgan Province, Iran. pic.twitter.com/Z243gc05mi — Tehran Times (@TehranTimes79) January 31, 2026

Director General of Crisis Management of Hormozgan Province said: This incident involved an explosion at a residential house on Moallem Boulevard in Bandar Abbas.https://t.co/wYurukt2y5 pic.twitter.com/rpojgJOY0W — Tehran Times (@TehranTimes79) January 31, 2026

Explosion rocks Bandar Abbas in Iran with reports of fatalities Iranian media claims gas leak while denying that IRGC commander was targeted Conflicting narratives emerging from strategic Strait of Hormuz port city Cause remains under investigation as details 🅱️egin to emerge pic.twitter.com/2lq7gNgH3P — Boi Agent One (@boiagentone) January 31, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters