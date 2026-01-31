Ιράν: Eκρήξεις με τουλάχιστον 5 νεκρούς και 14 τραυματίες – Bίντεο

  • Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε κτίριο της Μπαντάρ Αμπάς, ενός λιμανιού του νοτίου Ιράν, με τουλάχιστον έναν νεκρό, ένα τετράχρονο κορίτσι, και 14 τραυματίες.
  • Σε ένα ξεχωριστό συμβάν στην Αχβάζ, στην επαρχία Κουζεστάν, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου.
  • Η αιτία των εκρήξεων παραμένει υπό έρευνα, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν φήμες για στοχοποίηση κτιρίων τους και το Ισραήλ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.
Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε κτίριο της Μπαντάρ Αμπάς, ενός λιμανιού του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.

Αρχικά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, μόνο τραυματισμοί, ωστόσο αργότερα τοπικός αξιωματούχος δήλωσε σε τοπικά ΜΜΕ ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το Skynews, θύμα είναι ένα τετράχρονο κορίτσι.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιορισθεί η αιτία, διευκρίνισε ο Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το Irna.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ένα μέρος της πρόσοψης του κτιρίου έχει ανατιναχθεί.

Άλλα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρονται επίσης στην έκρηξη, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία της.

Η έκρηξη σημειώνεται σε ένα τεταμένο πλαίσιο καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ανέπτυξε αρμάδα πλοίων στον Κόλπο, μεταξύ των οποίων το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

Έπειτα από φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ένοπλος βραχίονας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσαν ότι κτίρια των ναυτικών δυνάμεών τους στην επαρχία Χορμοζγκάν τέθηκαν στο στόχαστρο, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Νωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι “εντελώς ψευδείς”.

Έκρηξη και στην Αχβάζ με 4 νεκρούς

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, στην Αχβάζ, στην επαρχία Κουζεστάν (νοτιοδυτικά), στα σύνορα με το Ιράκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Συνεργεία διάσωσης άρχισαν να καθαρίζουν μπάζα για να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στο Ιράν, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι και οι δύο εκρήξεις διερευνώνται, αλλά δεν παρέχουν περισσότερες πληροφορίες.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

 

