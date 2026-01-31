Η Ρία Ελληνίδου ζητά…εξηγήσεις

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

Η Ρία Ελληνίδου ζητά…εξηγήσεις

Η τραγουδίστρια που διανύει μια από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά εντυπωσιάζει στο video clip του νέου της τραγουδιού “Εξηγήστε” μου.

Η μοναδική Ρία Ελληνίδου κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο νέο τραγούδι και music video «Εξηγήστε Μου» και συνεχίζει τις μεγάλες πλατινένιες και χρυσές επιτυχίες της με τις οποίες αναδείχθηκε το 2025 ως η no1 γυναίκα καλλιτέχνις στο ετήσιο ελληνικό IFPI Digital Singles Chart και κατέκτησε υψηλές θέσεις στο ετήσιο ραδιοφωνικό airplay.

Το «Εξηγήστε Μου» είναι ένα μοντέρνο λαϊκό τραγούδι με τον ερμηνευτικό δυναμισμό της Ρίας Ελληνίδου, σε μουσική του Λεμονή Σκοπελίτη και στίχους του Ηλία Φιλίππου, που θα περιλαμβάνεται στο νέο album που ετοιμάζει η αυθεντική και ξεχωριστή ερμηνεύτρια.

Το «Εξηγήστε Μου» μεταφέρεται στο YouTube με έμπνευση από την ιστορία του διαβόητου ζευγαριού Bonnie και Clyde.

Στο video η Ρία Ελληνίδου ενσαρκώνει μια γυναίκα που ζει τον έρωτά της και αρνείται να συμβιβαστεί με το τι θα πει ο κόσμος, στέλνοντας το μήνυμα ότι στα συναισθήματα δεν χωρούν ούτε όρια, ούτε απολογίες. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Menelaos V.

Την ίδια ώρα, η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει τις συναρπαστικές εμφανίσεις δίπλα στον Πέτρο Ιακωβίδη στο «VogAthens» που θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου μετά από σχεδόν 10 μήνες sold out επιτυχίας, ενώ θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους και σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης…

Δείτε το video clip

 

16:55 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

