Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση από το βράδυ του Σαββάτου με ισχυρές καταιγίδες – Οι περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή – Δείτε χάρτες

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από αργά σήμερα (31/01) το βράδυ, με την προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού προς τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο.

Όπως γράφει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του στο Facebook, πρόκειται για κακοκαιρία ευρείας κλίμακας, με μεγάλα ύψη βροχής και αβεβαιότητα ως προς τα σημεία μέγιστης επιβάρυνσης.

«Στα διεθνή επιστημονικά κείμενα, μέρος της αυριανής κατάστασης περιγράφεται με όρους όπως “Τotal precipitation”, “Αccumulated precipitation” ή ακόμα και “Hydrological load”. Πρόκειται για έννοιες που αποτυπώνουν τον συνολικό όγκο υετού που δέχεται μια περιοχή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι ακριβώς κάποιοι από τους παράγοντες που αναμένεται να μας απασχολήσουν αύριο Κυριακή, λόγω των σχετικά μεγάλων ποσοτήτων βροχής (υετού) που προβλέπεται να σημειωθούν σε τοπικό επίπεδο. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι πρόκειται για μια κακοκαιρία που δεν θα είναι πρωτοφανής, κάθε χειμώνα βιώνουμε τέτοιες μεταβολές καιρού και μάλιστα πολλές φορές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πιο αναλυτικά:

«Παρουσίαση της κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα μας από αργά το βράδυ σήμερα

Ισχυρές βροχές – Καταιγίδες – Χιονοπτώσεις – Πολύ ισχυροί άνεμοι

Από αργά το βράδυ σήμερα θα ξεκινήσει η επιδείνωση του καιρού, με την προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού προς τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Χρονική εξέλιξη φαινομένων: Αργά το βράδυ – προς τα μεσάνυχτα: Έναρξη βροχών και τοπικά ισχυρών καταιγίδων στη Δυτική Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας: Τα φαινόμενα επεκτείνονται γρήγορα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αύριο (Κυριακή): Βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Θα είναι ελάχιστες οι περιοχές που δεν θα δεχθούν έστω και μια τοπικά ασθενή βροχόπτωση.

Περιοχές με μικρότερη πιθανότητα βροχών

Οι μικρότερες πιθανότητες έστω και για λίγες βροχές εντοπίζονται:

– Στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης

– Στην Κάσο

– Στην Κάρπαθο

Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας φαίνεται ότι θα επηρεαστούν από ασθενείς έως και πολύ ισχυρές βροχές ή καταιγίδες

Ανάλυση χαρτών βροχόπτωσης – Στον χάρτη του αθροιστικού υετού :

Λευκές κλειστές καμπύλες:

→ Περιλαμβάνουν περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Κόκκινες κλειστές καμπύλες:

→ Υποδεικνύουν τμήματα με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αυξημένης επικινδυνότητας.

Χρωματική κλίμακα βροχοπτώσεων:

Ανοιχτό & σκούρο πράσινο : Πιο ήπιες βροχές

Σκούρο μπλε: Κατά περιόδους ισχυρές βροχές με πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων

κΣούρο κόκκιν : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας

Περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή:

– Επτάνησα

– Δυτική & Νότια Πελοπόννησος

– Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

– Εύβοια & Σποράδες

– Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία

– Κεντρική Μακεδονία

– Κυκλάδες & νησιά Ανατολικού Αιγαίου έως Δωδεκάνησα

– Δυτική & Νότια Κρήτη

Χιονοπτώσεις

Πέρα από τις βροχές και τις καταιγίδες, αναμένονται πυκνές κατά περιόδους χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση:

-Μακεδονία & Θράκη

-Υψόμετρα άνω των 500–600 μέτρων

Σημαντική επισήμανση

Σε τμήματα των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας, οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν έως και σχεδόν πεδινά τμήματα, κάτι που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς από άλλες πηγές.

Άνεμοι – Θαλάσσιες & εναέριες συγκοινωνίες: Άνεμοι 7–8 μποφόρ και τοπικά 9 μποφόρ στα πελάγη.

Πιθανά απαγορευτικά απόπλου ή και προσωρινές δυσκολίες σε προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.

Συνδυαστικοί κίνδυνοι:

Ο συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων, καταιγίδων ,πολύ ισχυρών ανέμων και υψηλών δεικτών αστάθειας ενδέχεται να προκαλέσει:

– Πλημμυρικά φαινόμενα

– Υπερχείλιση χειμάρρων και ποταμών

– Μεταφορά φερτών υλικών

– Πτώσεις δέντρων

– Τοπικές διακοπές κυκλοφορίας και ηλεκτροδότησης

– Εμφάνιση υδροστροβίλων σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής στη διαχείριση φυσικών καταστροφών:

– Αποφυγή διέλευσης από Ιρλανδικές διαβάσεις και χειμάρρους

– Έλεγχος και απομάκρυνση φερτών υλικών από φρεάτια

– Αποφυγή στάθμευσης οχημάτων κάτω από δέντρα και πρόχειρες κατασκευές

– Επαγρύπνηση σε περιοχές που έχουν ήδη κορεσμένα εδάφη από προηγούμενες βροχοπτώσεις

Ειδικά για την Αττική

Έναρξη βροχοπτώσεων από λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρξει πιθανότατα ενίσχυση των φαινομένων.

Μέσα στην Κυριακή θα εκδηλωθούν και ισχυρές καταιγίδες. Θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με παύση των φαινομένων, δηλαδή με υφέσεις.

* Προσοχή όχι μόνο στα νότια, αλλά και σε άλλα τμήματα του νομού.

Εξασθένηση – Λήξη κακοκαιρίας:

Τη Δευτέρα νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα στη Θράκη αλλά μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Στα Δωδεκάνησα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι – απόγευμα της Δευτέρας, όπου σταδιακά, η κακοκαιρία θα αποτελέσει παρελθόν».

Δείτε χάρτες

Βαρομετρικό χαμηλό που κινείται γρήγορα προς τα ανατολικά θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας μας από τη νύχτα του Σαββάτου 31/01 προς Κυριακή 01/02, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας η οποία αρχικά θα επηρεάσει τα δυτικά τμήματα και γρήγορα την υπόλοιπη χώρα θα είναι:

οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις

οι χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών αλλά και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα της Κυριακής 01/02

οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

η μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 02/02, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη Δευτέρα 02/02.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Στους χάρτες των εικόνων 1 έως 3 παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται (1) τις πρώτες ώρες της Κυριακής 01/02, (2) το πρωί της Κυριακής 01/02 και (3) τη νύχτα της Κυριακής 01/02 προς Δευτέρα 02/02.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά, «κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο».

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Κυριακή (01-02-26)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μεθαύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας