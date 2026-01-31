Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη περιοχή στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

  • Πλάκα
  • Κυψέλη
  • Κουκάκι

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί από τον φωτογράφο Georg Mörsch, βλέπετε μία λαϊκή αγορά στην οδό Ζαχαρίτσα, στο Κουκάκι, το 1981.

Το σημείο το 2025:

Το Κουκάκι είναι συνοικία στη νοτιοανατολική πλευρά του λόφου Φιλοπάππου, στην Αθήνα. Συνορεύει με τις περιοχές των Πετραλώνων, της Καλλιθέας, του Νέου Κόσμου, της Ακρόπολης και Μακρυγιάννη και οριοθετείται από τη λεωφόρο Συγγρού.

Το Κουκάκι είναι πυκνοδομημένη περιοχή, κορεσμένη ήδη από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Παραμένει όμως αρκετά ακριβή συνοικία, λόγω τοποθεσίας, καθώς βρίσκεται κάτω από την Ακρόπολη και το Λόφο του Φιλοπάππου και εξαιρετικά κοντά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Είναι επίσης ζωντανή περιοχή με πολλές ευκαιρίες για ψώνια και διασκέδαση και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό τουριστών.

Από το Κουκάκι διέρχεται η γραμμή 2 του μετρό και εξυπηρετείται από τον σταθμό Συγγρού-Φιξ. Το όνομά του, το οφείλει στη μεγάλη βιοτεχνία κρεβατιών του «Κουκάκη», που λειτουργούσε προπολεμικά στη Συγγρού, στο ύψος του ΦΙΞ. Παρόμοιες ονοματοδοσίες από υπαρκτά επώνυμα, έχουν προκύψει λ.χ. για τα Χαυτεία, για το Γουδί κ.ά.

Στην περιοχή Κουκάκι / Μακρυγιάννη, υπάρχουν πολλά σημεία ενδιαφέροντος, όπως το Μουσείο Συναισθημάτων για Παιδιά και Εφήβους, το Κτίρο Βάιλερ, το Μουσείο της Ακρόπολης, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη κ.α.

πηγή φωτογραφίας: Liza’s Photographic Archive of Greece – Facebook

