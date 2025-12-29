Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Σύνοψη από το

  • Πόσο καλά γνωρίζετε την παλιά Αθήνα; Πολλοί διαπιστώνουν ότι ξέρουν τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης τους πόλης.
  • Μία σπάνια φωτογραφία δίνει μία μοναδική ματιά στην παλιά Αθήνα, αναδεικνύοντας μία πασίγνωστη οδό στο κέντρο της πόλης.
  • Πρόκειται για ένα κουίζ που καλεί τους αναγνώστες να αναγνωρίσουν την οδό, η οποία είναι μία από τις πιο γνωστές της πόλης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τις πιο γνωστές
  • Πανεπιστημίου
  • Σταδίου
  • Πατησίων

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1930 βλέπετε την οδό Πανεπιστημίου.

Η οδός Πανεπιστημίου είναι ιστορικός δρόμος στην 1η δημοτική ενότητα της πόλης της Αθήνας. Εντάσσεται στο ρυμοτομικό πλέγμα του πολεοδομικού σχεδίου που εφαρμόστηκε βόρεια της παλαιάς πόλης, αναπτυσσόμενη περιμετρικά του ιστορικού κέντρου και παραλλήλως της Ακαδημίας και της Σταδίου.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Είναι μονής κατεύθυνσης από το 1960, με φορά νότια-βόρεια. Έχει συνολικό μήκος 1,2 χιλιόμετρα, με έξι λωρίδες κυκλοφορίας, πέντε για την κίνηση των οχημάτων και μία αντίστροφης κυκλοφορίας για τα μέσα μεταφοράς.

Υπάρχουν αρκετά κτίρια οκτώ με δέκα ορόφων επί της οδού. Νεοκλασικά κτίρια μόλις δύο με τριών ορόφων υπήρχαν εξ ολοκλήρου έως τη δεκαετία του 1950, αλλά αμέσως μετά μια έντονη κατασκευαστική τάση οικοδόμησης πολυκατοικιών (σε συνδυασμό και με μια νοοτροπία θεώρησης των νεοκλασικών κτηρίων ως αναχρονιστικά, που κυριάρχησε στην κοινή γνώμη της χώρας την τότε εποχή), γκρεμίστηκαν τα περισσότερα από αυτά στη δεκαετία του 1960.

Η ονομασία του δρόμου προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ιστορικό κτίριο του οποίου οικοδομήθηκε το 1841 και αποτελεί τμήμα της λεγόμενης Τριλογίας των Αθηνών. Η οδός είχε μετονομαστεί επισήμως σε Ελευθερίου Βενιζέλου στις 8 Σεπτεμβρίου 1945 αλλά παραμένει γνωστή με την αρχική της ονομασία μέχρι σήμερα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο «Έλενα Βενιζέλου»

Σε έξαρση γρίπη, Covid-19 και RSV: 500 παιδιά στην εφημερία του Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού»

Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Ιονίου και Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες: Εγκρίθηκαν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες – Η δήλω...

Γιάννης Στουρνάρας: Κατάλληλα διαμορφωμένα τα επιτόκια της ΕΚΤ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:00 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Τα 5 ζώδια που θα δουν αλλαγές στην ερωτική ζωή τους έως τις 4 Ιανουαρίου – «Το timing είναι ιδανικό για μία νέα αρχή»

Κατά την εβδομάδα 29 Δεκεμβρίου 2025 έως 4 Ιανουαρίου 2026, πέντε ζώδια θα νιώσουν μια έντονη ...
11:00 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Μήπως τρώτε υπερβολικά τα Χριστούγεννα; 10 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που το παρακάνουν

Οι γιορτές συχνά αναδεικνύουν ορισμένα χαρακτηριστικά μας, και κατανοώντας αυτά τα χαρακτηριστ...
10:00 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Η ζωή για 3 ζώδια γίνεται πολύ πιο εύκολη – «Η Σελήνη στον Ταύρο φέρνει λύσεις στα προβλήματά σας»

Μετά τις 29 Δεκεμβρίου 2025, η ζωή γίνεται πολύ πιο εύκολη για τρία ζώδια. Όσο κλισέ κι αν ακο...
09:05 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ο σύντροφός της κρατούσε ένα μυστικό που την σόκαρε – «Είχε φτιάξει λίστα με όσα τον ενοχλούν πάνω μου»

Μια γυναίκα δανείστηκε το iPad του φίλου της, όταν έπεσε πάνω σε κάτι που την άφησε άφωνη. Δια...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα