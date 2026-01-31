Τι είναι η δεξιοκαρδία; Η σπάνια πάθηση από την οποία έπασχε η Κάθριν Ο’Χάρα

Η εμβληματική σταρ του Χόλιγουντ, Κάθριν Ο’Χάρα (Catherine O’Hara), η ηθοποιός που έγινε διάσημη μέσα από τις ταινίες “Home Alone,”, “Nightmare Before Christmas””, “Schitt’s Creek” και “Best in Show,” πέθανε σε ηλικία 71 ετών, αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Page Six, οι διασώστες κλήθηκαν στο σπίτι της ηθοποιού και τη μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, όπου αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο μάνατζέρ της δήλωσε ότι απεβίωσε «έπειτα από σύντομη ασθένεια», ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η επίσημη αιτία θανάτου. Ένα πράγμα είναι βέβαιο: η Κάθριν Ο’Χάρα ζούσε με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται δεξιοκαρδία με ολική αναστροφή των σπλάχνων (dextrocardia with situs inversus).

Δεν είναι σαφές εάν αυτό έπαιξε ρόλο στον θάνατό της, αλλά εδώ είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εν λόγω συγγενή πάθηση.

Τι είναι η δεξιοκαρδία με ολική αναστροφή σπλάχνων;

Πρόκειται για μια σπάνια εκ γενετής ανωμαλία στην οποία τα όργανα στον θώρακα και την κοιλιά είναι τοποθετημένα ως κατοπτρική εικόνα της φυσιολογικής ανατομίας, σύμφωνα με την Cleveland Clinic. Για παράδειγμα, ο σπλήνας μπορεί να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά αντί για την αριστερή, ή το ήπαρ (συκώτι) μπορεί να βρίσκεται στην αριστερή πλευρά αντί για τη δεξιά.

Η Κάθριν Ο’Χάρα δεν είχε ανακαλύψει ότι είχε αυτή τη συγγενή ανωμαλία μέχρι την ενηλικίωσή της.

Η ηθοποιός του «Μόνος στο Σπίτι» και ο σύζυγός της, Bo Welch, υποβάλλονταν σε εξετάσεις για φυματίωση —στο πλαίσιο μιας προϋπόθεσης για να φοιτήσει ο γιος τους σε σχολή νοσηλευτικής— όταν ο γιατρός της ζήτησε να κάνει κάποιες τυπικές εξετάσεις, όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος, όσο βρισκόταν στο ιατρείο του, όπως ανέφερε η ίδια σε συνέντευξή της το 2021.

«Όταν ο γιατρός μάς είπε ότι η καρδιά μου ήταν στη δεξιά πλευρά και τα όργανά μου ήταν αντεστραμμένα, ο σύζυγός μου είπε αμέσως: “Όχι, το κεφάλι της είναι ανάποδα”», είχε πει η ηθοποιός γελώντας γελώντας.

Πόσο συχνή είναι;

Η πάθηση επηρεάζει περίπου 1 στους 10.000 ανθρώπους και είναι πιο συχνή στους άνδρες. Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας, 50 ετών, και ο Ντόνι Όσμοντ, 68 ετών, ζουν επίσης με την πάθηση.

Τι την προκαλεί;

Οι γιατροί δεν είναι απόλυτα βέβαιοι, αλλά έχει συνδεθεί με γενετικές μεταλλάξεις. Κληρονομείται με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο γονείς πρέπει να μεταφέρουν το μεταλλαγμένο γονίδιο για να γεννηθεί ένα παιδί με αυτή την πάθηση.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν συμπτώματα, καθώς τα όργανα είναι απλώς αντεστραμμένα αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά. Αυτό εξηγεί γιατί η Ο ‘ Χάρα δεν το ανακάλυψε νωρίτερα στη ζωή της.

Ωστόσο, η «κατοπτρική» διάταξη μπορεί να καταστήσει δυσκολότερη τη διάγνωση μελλοντικών ιατρικών προβλημάτων, επειδή τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σε μη αναμενόμενα σημεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δεξιοκαρδία με ολική αναστροφή σπλάχνων σχετίζεται με άλλες παθήσεις ή συγγενείς ανωμαλίες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα όπως:

Αναπνευστικά προβλήματα

Κόπωση

Συχνές λοιμώξεις των ιγμορείων ή των πνευμόνων

Ίκτερο

Χλωμό ή μελανό δέρμα λόγω χαμηλού οξυγόνου (σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine).

Δεν είναι γνωστό αν η σταρ του «Beetlejuice» είχε κάποια από αυτά.

Απαιτείται θεραπεία;

Συνήθως όχι, καθώς οι γιατροί συνήθως δεν επιχειρούν να «επαναφέρουν» τα όργανα στην κανονική τους θέση. Ωστόσο, εάν προκύψουν επιπλοκές από άλλη πάθηση, αυτές θα αντιμετωπιστούν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αντιβιοτικά για λοιμώξεις ή φάρμακα για την υποστήριξη της καρδιακής και πνευμονικής λειτουργίας.

Ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής;

Οι περισσότεροι άνθρωποι με αυτή την πάθηση μπορούν να αναμένουν ένα φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής και πολλοί δεν μαθαίνουν ποτέ ότι την έχουν. Αν όμως συνδέεται με άλλα προβλήματα υγείας, η πρόγνωση εξαρτάται από τη συγκεκριμένη διάγνωση και θεραπεία. Παραμένει ασαφές εάν η πάθηση σχετιζόταν με τον θάνατο της ηθοποιού.