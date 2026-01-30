Κάθριν Ο’ Χάρα: Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η σπουδαία ηθοποιός – Ήταν η μητέρα του Κέβιν στο «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο’Χάρα, η Καναδή ηθοποιός που άφησε το στίγμα της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πέθανε την Παρασκευή (30/1) σε ηλικία 71 ετών. Η είδηση του θανάτου της, την οποία μετέδωσε το TMZ, επιβεβαιώθηκε από το πρακτορείο CAA, σύμφωνα με το οποίο η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, ύστερα από σύντομη ασθένεια.

Η Κάθριν Ο’Χάρα έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως μητέρα του μικρού Κέβιν ΜακΚάλιστερ στις δύο πρώτες ταινίες του «Μόνος στο Σπίτι», έναν ρόλο που την έκανε αγαπητή σε εκατομμύρια θεατές.

Χρόνια αργότερα, ενσάρκωσε τη Μόιρα Ρόουζ στη σειρά «Schitt’s Creek», έναν χαρακτήρα που της χάρισε το Emmy Καλύτερης Ηθοποιού το 2020. Η πορεία της συνδύαζε χιούμορ, ευφυΐα και αυθεντικότητα, καθιστώντας την μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες της γενιάς της.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον χώρο του θεάματος, καθώς η Ο’Χάρα υπήρξε για δεκαετίες σύμβολο του καναδικού και αμερικανικού χιούμορ. Πέρα από το «Μόνος στο Σπίτι» και το «Schitt’s Creek», συμμετείχε σε πλήθος αγαπημένων ταινιών, όπως τα «Best in Show» (2000), «A Mighty Wind» (2003) και το θρυλικό «Beetlejuice» του Τιμ Μπάρτον. Εκεί γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, Bo Welch, σχεδιαστή παραγωγής, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1992 και απέκτησε δύο γιους, τον Matthew και τον Luke.

Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε από το Second City Theatre στο Τορόντο. Από εκεί βρέθηκε να γράφει και να πρωταγωνιστεί στη σατιρική τηλεοπτική εκπομπή «SCTV Network 90», που της χάρισε το πρώτο της Emmy το 1982 για τη συγγραφική της δουλειά. Από τότε, η καριέρα της ακολούθησε σταθερά ανοδική πορεία, με ρόλους που αγαπήθηκαν παγκοσμίως και την καθιέρωσαν ως μία από τις πλέον αγαπητές μορφές της ψυχαγωγίας.

Τα τελευταία χρόνια, η Ο’Χάρα παρέμεινε ενεργή και δημιουργική. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της ήταν στη σειρά του Apple TV+ «The Studio», όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Seth Rogen και απέσπασε νέα υποψηφιότητα για Emmy. Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, δεν σταμάτησε να εργάζεται με το ίδιο πάθος που τη χαρακτήριζε σε όλη της τη ζωή.

Η Κάθριν Ο’Χάρα, έκτο παιδί μιας πολυμελούς καναδικής οικογένειας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τορόντο και μέσα από το ταλέντο και την επιμονή της κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Χόλιγουντ. Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2024, όταν την απαθανάτισε φωτογράφος στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, παρέμενε χαμογελαστή και προσηνής. Όταν τη ρώτησαν ποιον ρόλο θα ήθελε να θυμούνται περισσότερο, απάντησε με ένα χαμόγελο — όπως έκανε πάντα.