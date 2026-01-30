Κάθριν Ο’ Χάρα: Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η σπουδαία ηθοποιός – Ήταν η μητέρα του Κέβιν στο «Μόνος στο Σπίτι»

Σύνοψη από το

  • Η Καναδή ηθοποιός Κάθριν Ο’Χάρα, γνωστή από το «Μόνος στο Σπίτι», πέθανε την Παρασκευή (30/1) σε ηλικία 71 ετών στο Λος Άντζελες, ύστερα από σύντομη ασθένεια. Η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε από το πρακτορείο CAA.
  • Έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως μητέρα του μικρού Κέβιν ΜακΚάλιστερ στις δύο πρώτες ταινίες του «Μόνος στο Σπίτι», καθιστώντας την αγαπητή σε εκατομμύρια θεατές.
  • Ενσάρκωσε επίσης τη Μόιρα Ρόουζ στη σειρά «Schitt’s Creek», ρόλος που της χάρισε το Emmy Καλύτερης Ηθοποιού το 2020, ενώ η πορεία της συνδύαζε χιούμορ, ευφυΐα και αυθεντικότητα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κάθριν Ο' Χάρα
πηγή: EPA/ALLISON DINNER

Η Κάθριν Ο’Χάρα, η Καναδή ηθοποιός που άφησε το στίγμα της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πέθανε την Παρασκευή (30/1) σε ηλικία 71 ετών. Η είδηση του θανάτου της, την οποία μετέδωσε το TMZ, επιβεβαιώθηκε από το πρακτορείο CAA, σύμφωνα με το οποίο η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, ύστερα από σύντομη ασθένεια.

Η Κάθριν Ο’Χάρα έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως μητέρα του μικρού Κέβιν ΜακΚάλιστερ στις δύο πρώτες ταινίες του «Μόνος στο Σπίτι», έναν ρόλο που την έκανε αγαπητή σε εκατομμύρια θεατές.

Χρόνια αργότερα, ενσάρκωσε τη Μόιρα Ρόουζ στη σειρά «Schitt’s Creek», έναν χαρακτήρα που της χάρισε το Emmy Καλύτερης Ηθοποιού το 2020. Η πορεία της συνδύαζε χιούμορ, ευφυΐα και αυθεντικότητα, καθιστώντας την μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες της γενιάς της.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον χώρο του θεάματος, καθώς η Ο’Χάρα υπήρξε για δεκαετίες σύμβολο του καναδικού και αμερικανικού χιούμορ. Πέρα από το «Μόνος στο Σπίτι» και το «Schitt’s Creek», συμμετείχε σε πλήθος αγαπημένων ταινιών, όπως τα «Best in Show» (2000), «A Mighty Wind» (2003) και το θρυλικό «Beetlejuice» του Τιμ Μπάρτον. Εκεί γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, Bo Welch, σχεδιαστή παραγωγής, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1992 και απέκτησε δύο γιους, τον Matthew και τον Luke.

Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε από το Second City Theatre στο Τορόντο. Από εκεί βρέθηκε να γράφει και να πρωταγωνιστεί στη σατιρική τηλεοπτική εκπομπή «SCTV Network 90», που της χάρισε το πρώτο της Emmy το 1982 για τη συγγραφική της δουλειά. Από τότε, η καριέρα της ακολούθησε σταθερά ανοδική πορεία, με ρόλους που αγαπήθηκαν παγκοσμίως και την καθιέρωσαν ως μία από τις πλέον αγαπητές μορφές της ψυχαγωγίας.

Τα τελευταία χρόνια, η Ο’Χάρα παρέμεινε ενεργή και δημιουργική. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της ήταν στη σειρά του Apple TV+ «The Studio», όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Seth Rogen και απέσπασε νέα υποψηφιότητα για Emmy. Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, δεν σταμάτησε να εργάζεται με το ίδιο πάθος που τη χαρακτήριζε σε όλη της τη ζωή.

Η Κάθριν Ο’Χάρα, έκτο παιδί μιας πολυμελούς καναδικής οικογένειας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τορόντο και μέσα από το ταλέντο και την επιμονή της κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Χόλιγουντ. Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2024, όταν την απαθανάτισε φωτογράφος στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, παρέμενε χαμογελαστή και προσηνής. Όταν τη ρώτησαν ποιον ρόλο θα ήθελε να θυμούνται περισσότερο, απάντησε με ένα χαμόγελο — όπως έκανε πάντα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 8 πράγματα που κάνουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι για να νιώθουν πάντα νέοι

Πώς επηρεάζει η ηλικία την υγεία της εγκυμοσύνης;

ΥΠΟΙΚ – ΑΑΔΕ: Οι ενισχύσεις από το Mέτρο 23 δεν προσμετρώνται στο όριο μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ – Διαγράφονται κ...

Νίκη Κεραμέως: «Στο δεύτερο χαμηλότερο σημείο στην ιστορία της χώρας η ανεργία, στο 7,5%»

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:33 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Στα αρχεία Επστάιν ένας κατάλογος με καταγγελίες που εμπλέκουν τον Τραμπ στις δραστηριότητες του καταδικασμένου χρηματιστή

Αξιωματούχοι του FBI, στις ΗΠΑ, συνέταξαν τον περασμένο Αύγουστο έναν κατάλογο με κατηγορίες γ...
20:21 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Πιστεύω ότι μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι κοντά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι κοντά για...
19:23 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: «Στο Ιράν πάει μεγαλύτερη αρμάδα από εκείνη που έστειλα στη Βενεζουέλα – Θα δούμε τι θα γίνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει ζητήσει από το Ιράν να κάνει «δύο πράγματα» για να αποφύγει τ...
18:45 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα νέα στοιχεία από τους φακέλους Επστάιν – Τι παραμένει απόρρητο

Νέα αρχεία από τους φακέλους της υπόθεσης Επστάιν δίνει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύν...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα