Ελένη Βουλγαράκη: «Λύγισε» στην τελευταία της εκπομπή στο ραδιόφωνο – «Μεγαλώνουμε, κύκλοι κλείνουν, κύκλοι ανοίγουν»

Η Ελένη Βουλγαράκη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του Music 89.2, όπου βρισκόταν καθημερινά στο μικρόφωνο μαζί με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη. Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός πήρε την απόφαση να αφήσει το καθημερινό της πρόγραμμα, προκειμένου να περνά περισσότερο χρόνο με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Στην τελευταία της εκπομπή, η Ελένη Βουλγαράκη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, καθώς αποχαιρετούσε τους συνεργάτες και το κοινό που τη συντρόφευε καθημερινά. Με σπασμένη φωνή, μίλησε για τα συναισθήματά της και ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Music 89.2 (@music89.2)

«Εις το επανιδείν σίγουρα. Δε μπορώ να πω πολλά. Έχω αυτόν τον κόμπο στο στομάχι μου από την αρχή του μήνα. Σκεφτόμουν όταν θα έρθει αυτή η στιγμή πώς θα το αντιμετωπίσω. Δε μπορώ να το αντιμετωπίσω. Με ζορίζει πάρα πολύ. Δε ξέρω τι να πω. Σας αγαπώ. Είστε οικογένεια, ειλικρινά. Ευχαριστώ και για τη στήριξη που μου δώσατε όλο αυτό το διάστημα, γιατί καταλάβατε τι συμβαίνει ακριβώς και ήσασταν δίπλα μου. Μεγαλώνουμε. Κύκλοι κλείνουν, κύκλοι ανοίγουν. Αυτά. Σας αγαπώ», είπε η ραδιοφωνική παραγωγός, εμφανώς συγκινημένη.