Συνελήφθη 15χρονος που ξυλοκόπησε 13χρονο στο Αίγιο

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας 15χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και απειλή, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, προχθές το πρωί, σε σχολικό συγκρότημα του Αιγίου, ο 15χρονος μαθητής κινήθηκε απειλητικά εναντίον 13χρονου, προκαλώντας του τρόμο και ανησυχία, ενώ στη συνέχεια γρονθοκόπησε στο κεφάλι τον 13χρονο προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε από την μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών για διενέργεια εξετάσεων.

Ο κατηγορούμενος ανήλικος και ο πατέρας του θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

